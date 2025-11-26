Hồng Nhung, Quang Dũng... hát gây quỹ trong đêm nhạc 'Nghĩa tình phương Nam'

Nhiều nghệ sĩ đồng hành cùng chương trình Nghĩa tình phương Nam, để gây quỹ ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt miền Trung Ảnh: BTC

Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.HCM (VTV9) phối hợp cùng Đảng ủy, UBND phường An Khánh và Phòng trà Không Tên tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Nghĩa tình phương Nam 2025, sẽ diễn ra tối 30.11, tại khu vực công viên bờ sông, phường An Khánh (TP.HCM).

Đây là sự kiện văn hóa, thiện nguyện nhằm gây quỹ hỗ trợ đồng bào chịu thiệt hại nặng nề bởi thiên tai, bão lũ trong năm 2025. Toàn bộ số tiền vận động và đóng góp từ đêm nhạc sẽ được chuyển trực tiếp vào Quỹ Tấm lòng Việt của Đài Truyền hình Việt Nam để thực hiện các hoạt động cứu trợ, tái thiết nhà cửa và sinh kế cho bà con vùng lũ. Chương trình là sự tiếp nối, kế thừa thành công của Nghĩa tình phương Nam 2024 đã gây quỹ chung tay xây dựng Làng Nủ - Lào Cai.

Theo ban tổ chức, Nghĩa tình phương Nam 2025 có sự góp giọng của hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi như Hồng Nhung, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Thanh Thảo, Cẩm Vân - Khắc Triệu, Jimmii Nguyễn, Lê Hiếu, Uyên Linh, Trung Quân Idol, Giang Hồng Ngọc, nhóm MTV, Cece Trương, Jack Long, Phương Diễm Huyền, Ôn Vĩnh Quang, Thu Hằng, Nguyễn Kiều Oanh. Hai MC dẫn dắt chương trình là Nguyên Khang và Thúy Hằng.

Đêm nhạc được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia VTV9, tiếp sóng trên Báo Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Lâm Đồng, Khánh Hòa và Tây Ninh từ 20 giờ 15, tối 30.11.

Chương trình được dàn dựng công phu tại sân khấu ngoài trời, khu vực công viên bờ sông Sài Gòn với sức chứa hàng chục ngàn khán giả tham dự. Dự kiến chương trình phát hành 2.000 vé. Ngoài ra, ban tổ chức bố trí một khu vực dành cho hơn 3.000 người vào cửa tự do để có thể trực tiếp ủng hộ miền Trung.