Giải trí

Quang Dũng, Bùi Anh Tuấn tham gia đêm nhạc hướng về miền Trung

Minh Hy
Minh Hy
24/11/2025 19:58 GMT+7

Thấu hiểu những mất mát, tang thương mà đồng bào miền Trung đang phải gánh chịu vì mưa lũ, phòng trà Bến Thành tổ chức đêm nhạc đặc biệt 'Thương về miền Trung' để cùng sẻ chia nỗi đau này.

Báo Thanh Niên đồng hành với đêm nhạc Thương về miền Trung

Những ngày vừa qua, người dân cả nước đồng lòng hướng về "khúc ruột" miền Trung, nơi gánh chịu những tổn thất nặng nề do mưa lũ gây ra. Những mất mát, tang thương mà đồng bào miền Trung phải gánh chịu là không thể nào đong đếm được.

Đêm nhạc đặc biệt hướng về đồng bào miền Trung - Ảnh 1.

Đêm nhạc mang cái tên đầy ý nghĩa Thương về miền Trung, với sự đồng hành của Báo Thanh Niên, cam kết đưa trọn vẹn tình cảm và vật chất quý báu của quý khán giả đến tận tay những hoàn cảnh khó khăn

Ảnh: BTC

Thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc với nỗi đau của đồng bào, phòng trà Bến Thành (TP.HCM) đã quyết định tổ chức một đêm nhạc đặc biệt mang tên Thương về miền Trung. Đây chính là nơi giai điệu âm nhạc trở thành nhịp cầu kết nối những tấm lòng nhân ái. Đêm nhạc có sự tham gia của các ca sĩ như Quang Dũng, Lê Hiếu, Trung Quân, Lân Nhã, Bùi Anh Tuấn, Minh Kha, Ái Phương, Myra Trần, Nguyên Hà, Thùy Dung và Nguyễn Kiều Oanh. 

Đêm nhạc diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 1.12 tại phòng trà Bến Thành. Toàn bộ 100% doanh thu từ việc bán vé và mọi khoản quyên góp trực tiếp tại chương trình sẽ được phòng trà Bến Thành chuyển trọn vẹn đến Quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung của Báo Thanh Niên.

Để đảm bảo nguồn quỹ hỗ trợ ở mức tối đa, đơn vị tổ chức cho biết sẽ tự chi trả toàn bộ chi phí vận hành, ban nhạc và các chi phí khác liên quan. Tham dự đêm nhạc không chỉ là thưởng thức nghệ thuật, mà còn là một hành trình cảm xúc, nơi mỗi người biến yêu thương thành sức mạnh đồng hành cùng người dân miền Trung thân yêu.

