Dự án Nuôi em ở Đắk Lắk: Tìm giải pháp hỗ trợ trường bị nợ kinh phí

Ngày 27.1, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã nắm bắt thông tin về dự án Nuôi em thực hiện tại các trường học trên địa bàn tỉnh thông qua báo cáo Sở GD-ĐT.

Ông Văn cho biết, dự án Nuôi em được huy động từ cộng đồng nhằm giúp đỡ cho các học sinh nghèo, khó khăn. Việc dừng lại dự án sẽ có ảnh hưởng lớn đối với những trẻ em nghèo vùng sâu, vùng xa.

Theo ông Văn, thời gian qua, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận những tấm lòng của các nhà hảo tâm để hỗ trợ, tiếp sức cho các em học sinh. Từ nguồn kinh phí này, nhiều em học sinh khó khăn đã tiếp tục đến trường học tập, giảm bớt gánh nặng cho gia đình.

"Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở GD-ĐT giao cho các địa phương, các trường học có những kiến nghị, giải pháp. Trong trường hợp nếu có nguồn ngân sách tỉnh thì sẽ xem xét hỗ trợ kịp thời…", ông Văn thông tin.

Dự án Nuôi em không thông qua Sở GD-ĐT

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT Đắk Lắk, những năm trước đây, dự án Nuôi em được nhóm tình nguyện triển khai đến UBND các huyện/thị xã. Vì vậy, các huyện/thị xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục làm việc trực tiếp với nhóm tình nguyện (không thông qua Sở GD-ĐT).

Đầu năm học 2025-2026, các đơn vị vẫn tiếp tục làm việc trực tiếp với nhóm tình nguyện để cung cấp số lượng, danh sách học sinh và số tiền hỗ trợ thực hiện dự án Nuôi em.

Dự án Nuôi em thực hiện nợ tiền ăn học sinh các trường ở Đắk Lắk hơn 1 tỉ đồng ẢNH: T.X

Từ tháng 9-12.2025, nhóm tình nguyện đã không chi trả tiền ăn theo cam kết nên có sự việc các trường nợ tiền ăn của học sinh.

Ngày 15.12.2025, Sở GD-ĐT Đắk Lắk đã có báo cáo UBND tỉnh về tình hình triển khai dự án Nuôi em để thống kê số lượng học sinh, số lượng trường, số lượng các xã/phường tham gia địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Qua thống kê, năm học 2025-2026, toàn tỉnh có 1.927 em/23 trường/10 xã/phường (thuộc 16 trường mầm non, 4 trường tiểu học, 3 trường THCS) tham gia dự án Nuôi em.

Qua đó, tổng số tiền hiện các trường đã được nhận hỗ trợ là hơn 68 triệu đồng. Đáng chú ý, tính đến hết tháng 12.2025, số tiền chương trình chưa thanh toán là hơn 1 tỉ đồng. Các trường hầu hết chưa nhận tiền hỗ trợ trong các tháng: 9, 10, 11, 12 (năm 2025).

Trong đó, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chỉ có một số trường học nhận tiền hỗ trợ (tháng 9, 10) từ dự án, như: Trường mầm non Hoa Ban, mẫu giáo Sao Mai, tiểu học Cư M'Lan, THCS Ea Lê, THCS Nguyễn Du.

Sở GD-ĐT Đắk Lắk kiến nghị, dự án chi trả số tiền trên cho các nhà trường. Đồng thời, sở có ý kiến đề nghị các xã, phường có liên quan, quan tâm tháo gỡ những khó khăn của các cơ sở giáo dục đã mua chịu tiền ăn cho các cháu từ tháng 9-12.2025.

Theo Sở GD-ĐT Đắk Lắk, dự án Nuôi em là hoạt động vì cộng đồng và mang tính nhân văn sâu sắc; góp phần thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục đối với học sinh là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Vì vậy, Sở GD-ĐT Đắk Lắk mong muốn dự án tiếp tục đồng hành và hỗ trợ các suất ăn cho các em học sinh người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.