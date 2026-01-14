Huế phê duyệt dự án xây cầu qua Cồn Hến 2.200 tỉ đồng

Ngày 14.1, Văn phòng UBND TP.Huế cho biết, Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Khắc Toàn đã ký ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu, để thay thế cầu Phú Lưu hiện tại đã xuống cấp, có khổ cầu hạn chế và không đảm bảo tải trọng.

Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Khắc Toàn (thứ hai từ phải qua) kiểm tra các dự án trọng điểm tại TP.Huế ẢNH: HIẾU HOÀNG MINH BỐN

Theo quyết định việc phê duyệt chủ trương đầu tư cầu qua Cồn Hến nhằm góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch, đáp ứng nhu cầu kết nối giao thông thuận lợi từ khu vực Cồn Hến với trung tâm thành phố, tăng cường kết nối vùng, kết nối các tuyến đường vành đai của thành phố; giảm tải giao thông cho các tuyến đường nội đô, mở rộng không gian phát triển đô thị và giảm mật độ dân số tại các khu vực trung tâm thành phố; cứu hộ cứu nạn khi xảy ra mưa lũ; đồng thời, tạo điều kiện hình thành các khu đô thị mới, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và du lịch mang đậm phong cách và văn hóa Huế, đảm bảo an ninh - quốc phòng.

Toàn cảnh "ốc đảo" Cồn Hến nhìn từ trung tâm TP.Huế ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Quyết định giao chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố.

Thi tuyển kiến trúc cầu qua cồn Hến

Dự án xây cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu với tổng chiều dài khoảng 2,76 km, mặt cắt ngang: 26 m. Cầu được đầu tư hoàn chỉnh kết cấu hè đi bộ trên cầu, vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng; hệ thống thoát nước dọc, ngang; hộp kỹ thuật; hệ thống an toàn giao thông…

Dự án thuộc nhóm B, có tổng mức đầu tư dự kiến 2.200 tỉ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 1.100 tỉ đồng và ngân sách thành phố phần còn lại.

Dự án chia làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 xây dựng đường dẫn hai đầu cầu và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng. Giai đoạn 2 xây cầu qua cồn Hến. Thời gian và tiến độ thực hiện dự án là 4 năm (bắt đầu từ năm 2026).

Công tác giải phóng mặt bằng theo quy định và giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

Hiện trạng cầu Phú Lưu, nơi kết nối duy nhất giữa Cồn Hến với TP.Huế ẢNH: MINH TÍCH

Vị trí xây dựng cầu, điểm đầu tại nút giao đường Trương Gia Mô - Lê Đức Anh nối dài, thuộc P.Vỹ Dạ; điểm cuối tại nút giao đường Nguyễn Gia Thiều - Hồ Quý Ly, thuộc P.Phú Xuân, TP.Huế. Cụ thể sẽ xây dựng ngay vị cầu Phú Lưu hiện nay có điều chỉnh để phù hợp quy hoạch.

Phương án kiến trúc công trình cầu qua Cồn Hến sẽ được tổ chức thi tuyển theo quy định luật Kiến trúc để chọn phương án đẹp và tối ưu nhất.