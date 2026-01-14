Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Huế phê duyệt dự án xây cầu qua Cồn Hến 2.200 tỉ đồng

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
14/01/2026 19:01 GMT+7

Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Khắc Toàn đã ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu, với kinh phí 2.200 tỉ đồng.

Ngày 14.1, Văn phòng UBND TP.Huế cho biết, Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Khắc Toàn đã ký ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu, để thay thế cầu Phú Lưu hiện tại đã xuống cấp, có khổ cầu hạn chế và không đảm bảo tải trọng.

Huế phê duyệt dự án xây cầu qua Cồn Hến 2.200 tỉ đồng- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Khắc Toàn (thứ hai từ phải qua) kiểm tra các dự án trọng điểm tại TP.Huế

ẢNH: HIẾU HOÀNG MINH BỐN

Theo quyết định việc phê duyệt chủ trương đầu tư cầu qua Cồn Hến nhằm góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch, đáp ứng nhu cầu kết nối giao thông thuận lợi từ khu vực Cồn Hến với trung tâm thành phố, tăng cường kết nối vùng, kết nối các tuyến đường vành đai của thành phố; giảm tải giao thông cho các tuyến đường nội đô, mở rộng không gian phát triển đô thị và giảm mật độ dân số tại các khu vực trung tâm thành phố; cứu hộ cứu nạn khi xảy ra mưa lũ; đồng thời, tạo điều kiện hình thành các khu đô thị mới, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và du lịch mang đậm phong cách và văn hóa Huế, đảm bảo an ninh - quốc phòng.

Huế phê duyệt dự án xây cầu qua Cồn Hến 2.200 tỉ đồng- Ảnh 2.

Toàn cảnh "ốc đảo" Cồn Hến nhìn từ trung tâm TP.Huế

ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Quyết định giao chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố.

Thi tuyển kiến trúc cầu qua cồn Hến

Dự án xây cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu với tổng chiều dài khoảng 2,76 km, mặt cắt ngang: 26 m. Cầu được đầu tư hoàn chỉnh kết cấu hè đi bộ trên cầu, vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng; hệ thống thoát nước dọc, ngang; hộp kỹ thuật; hệ thống an toàn giao thông…

Dự án thuộc nhóm B, có tổng mức đầu tư dự kiến 2.200 tỉ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 1.100 tỉ đồng và ngân sách thành phố phần còn lại.

Dự án chia làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 xây dựng đường dẫn hai đầu cầu và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng. Giai đoạn 2 xây cầu qua cồn Hến. Thời gian và tiến độ thực hiện dự án là 4 năm (bắt đầu từ năm 2026).

Công tác giải phóng mặt bằng theo quy định và giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

Huế phê duyệt dự án xây cầu qua Cồn Hến 2.200 tỉ đồng- Ảnh 3.

Hiện trạng cầu Phú Lưu, nơi kết nối duy nhất giữa Cồn Hến với TP.Huế

ẢNH: MINH TÍCH

Vị trí xây dựng cầu, điểm đầu tại nút giao đường Trương Gia Mô - Lê Đức Anh nối dài, thuộc P.Vỹ Dạ; điểm cuối tại nút giao đường Nguyễn Gia Thiều - Hồ Quý Ly, thuộc P.Phú Xuân, TP.Huế. Cụ thể sẽ xây dựng ngay vị cầu Phú Lưu hiện nay có điều chỉnh để phù hợp quy hoạch.

Phương án kiến trúc công trình cầu qua Cồn Hến sẽ được tổ chức thi tuyển theo quy định luật Kiến trúc để chọn phương án đẹp và tối ưu nhất.

Tin liên quan

Không khí lạnh gây rét từ miền Bắc vào Huế, Biển Đông gió giật cấp 8

Không khí lạnh gây rét từ miền Bắc vào Huế, Biển Đông gió giật cấp 8

Dự báo thời tiết hôm nay 28.12, không khí lạnh tiếp tục gây ra thời tiết rét bao trùm các tỉnh miền Bắc, kéo dài đến TP.Huế. Vùng biển nam Biển Đông, từ Khánh Hòa - Cà Mau gió giật cấp 8, sóng biển cao đến 5 m.

Khám phá thêm chủ đề

Cồn Hến Huế cầu qua cồn hến xây cầu giao thông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận