Bà Hà Thị Nga giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư

Chiều 31.12, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể T.Ư tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao quyết định cho bà Hà Thị Nga ẢNH: TIẾN ĐẠT

Tại hội nghị, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Thanh Bình đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị phân công bà Hà Thị Nga, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Cơ quan, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư.

Thay mặt Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã trao quyết định cho bà Hà Thị Nga.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, với nhiệm vụ là Phó bí thư thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề đối với Phó bí thư thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư Hà Thị Nga, đặc biệt là trong bối cảnh đang thực hiện mô hình tổ chức mới.

Với kinh nghiệm, năng lực của người đã trưởng thành từ cơ sở và đã từng giữ các cương vị lãnh đạo chủ chốt của địa phương cũng như ở T.Ư, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư Bùi Thị Minh Hoài tin tưởng bà Hà Thị Nga sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Hà Thị Nga bày tỏ vinh dự khi được Bộ Chính trị phân công đảm nhận nhiệm vụ Phó bí thư thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư.

Theo bà, đây vinh dự, tự hào nhưng cũng cũng là trách nhiệm hết sức lớn lao, đòi hỏi bản thân phải không ngừng nỗ lực để cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Bà Nga khẳng định sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực, đoàn kết, thống nhất để cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ đã được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể T.Ư, đặc biệt là những ý kiến chỉ đạo, gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể T.Ư lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bà Hà Thị Nga, 56 tuổi, quê quán: tỉnh Hòa Bình (cũ), nay là tỉnh Phú Thọ.

Trước khi giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, bà Hà Thị Nga từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XV; Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang khóa XVII; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư.

Ngày 10.7, tại Hội nghị Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam lần thứ 4, khóa X đã hiệp thương cử bà Hà Thị Nga tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ngày 30.12, Bộ Chính trị ra quyết định phân công bà Hà Thị Nga giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư.