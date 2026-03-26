Thành lập thành phố trực thuộc Trung ương, Đồng Nai cần những tiêu chuẩn nào?

Tại Hội nghị Trung ương 2 vào ngày 25.3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Trong đề án, UBND tỉnh nêu ra những tiêu chuẩn thành lập thành phố trực thuộc Trung ương, và hiện trạng Đồng Nai đều đã đạt được.

Một góc đô thị Biên Hòa, thuộc phường Trấn Biên - phường trung tâm của tỉnh Đồng Nai ẢNH: LÊ LÂM

Các tiêu chuẩn đều đạt

Cụ thể, tiêu chuẩn đầu tiên là quy mô dân số, theo quy định tối thiểu là 2,5 triệu người. Hiện dân số Đồng Nai gần 4,5 triệu người.

Tiêu chuẩn thứ 2 là diện tích tự nhiên từ 2.500 km2 trở lên. Đồng Nai hiện rộng 12.737,18 km2 (đạt 509,5% tiêu chuẩn).

Người dân ở Đồng Nai đi làm vào sáng sớm ẢNH: LÊ LÂM

Thứ 3 là tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã phải đạt từ 30% trở lên. Tỉnh Đồng Nai có 95 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 23 phường.

Tuy nhiên, qua rà soát có 10 xã đủ điều kiện thành lập phường theo quy định tại Nghị quyết số 112 ngày 24.12.2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hiện tỉnh lấy ý kiến người dân 10 xã này để thành lập phường. Khi đó, tỷ lệ phường của Đồng Nai là 33/95 (đạt 34,73 %).

Thứ 4 là tỷ lệ đô thị hóa từ 45% trở lên. Hiện trạng tỉnh Đồng Nai có quy mô dân số 4.491.408 người, trong đó quy mô dân số đô thị 33 phường (bao gồm 10 xã nâng cấp lên phường) là 2.559.636 người, như vậy tỷ lệ đô thị hóa đạt 56,99%.

Phường Long Khánh, đô thị phát triển nhất ở phía đông của Đồng Nai ẢNH: LÊ LÂM

Tiêu chuẩn thứ 5 là vị trí, chức năng được xác định trong quy hoạch hoặc định hướng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt là trung tâm tổng hợp cấp quốc gia hoặc cấp vùng về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, du lịch, y tế, khoa học và công nghệ, đầu mối giao thông, giao lưu trong nước và quốc tế, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng hoặc cả nước.

Về tiêu chuẩn này, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết đã đạt. Vì theo quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng Đông Nam bộ và quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đồng Nai là một tỉnh trọng điểm trong khu vực Nam bộ và cả nước, lấy sân bay Long Thành, hành lang ven sông Đồng Nai làm động lực mới cho phát triển đột phá. Thu hút đầu tư có chọn lọc, có trọng tâm, trọng điểm, hướng tới các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sinh thái, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp sinh học; đổi mới sáng tạo; nông nghiệp công nghệ cao; dịch vụ tổng hợp, trọng tâm là giáo dục - đào tạo, y tế, logistics, du lịch.

Đồng Nai xác định sân bay Long Thành là động lực phát triển, cực tăng trưởng trong tương lai ẢNH: LÊ LÂM

Tiêu chuẩn thứ 6 là có khu vực đã được công nhận là đô thị loại I trở lên hoặc đạt tiêu chí của đô thị loại loại I trở lên. UBND tỉnh Đồng Nai cho biết tỉnh đã đạt tiêu chí đô thị loại I. Ngày 23.3.2026 UBND tỉnh đã có Tờ trình số 40/TTr-UBND về việc đề nghị công nhận tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại I.

Vượt các tiêu chí về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội

Về tiêu chuẩn cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội, Đồng Nai thuộc nhóm địa phương tự cân đối ngân sách, không nhận trợ cấp cân đối từ ngân sách Trung ương và đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước, đạt quy định của thành phố. Năm 2026, Đồng Nai được Thủ tướng giao tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 100.400 tỉ đồng.

Thu nhập bình quân đầu người của Đồng Nai luôn cao hơn so với cả nước giai đoạn 2023 - 2025 ẢNH: LÊ LÂM

Giai đoạn 2023 - 2025, thu nhập bình quân đầu người của Đồng Nai lần lượt là 73,84 - 80,08 - 86 triệu đồng/người/năm, luôn cao hơn so với cả nước (59,48 - 64,98 -71,02 triệu đồng/người/năm); vượt mức quy định của thành phố là tối thiểu bằng với trung bình cả nước.

Cũng trong giai đoạn 2023 - 2025, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân hằng năm của Đồng Nai đạt 7,18 %, cao hơn tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân hằng năm (6,84 %); vượt mức quy định của thành phố là tối thiểu bằng với trung bình cả nước.

Tỷ lệ hộ nghèo Đồng Nai giai đoạn 2023 – 2025 cũng thấp hơn so với tỷ lệ hộ nghèo bình quân của cả nước.

Khách du lịch ở hồ Trị An - một điểm đến hấp dẫn của Đồng Nai ẢNH: LÊ LÂM

Cơ cấu kinh tế GRDP của tỉnh năm 2025: nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 12,13 %; công nghiệp - xây dựng là 54,97 %; dịch vụ là 26,42 %. Như vậy, tổng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ là 81,39 %, vượt quy định của thành phố là tối thiểu 80%.

Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương dự kiến được trình tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI (nhiệm kỳ 2026 - 2031) diễn ra vào cuối tháng 3.2026.



