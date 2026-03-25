TP.HCM truy trách nhiệm người đứng đầu nếu chậm làm metro đi sân bay Long Thành

Cụ thể, đối với tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương), Chủ tịch UBND TP.HCM giao Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP (MAUR) đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2030.

Metro chính là lời giải cho bài toán giao thông kết nối trung tâm TP.HCM - sân bay Long Thành

Tuyến metro này đã được khởi công ngày 15.1.2026, có tổng chiều dài gần 11,3 km, trong đó hơn 9 km đi ngầm, phần còn lại là đoạn trên cao và đường dẫn vào depot. Khi vận hành, tuyến metro Bến Thành - Tham Lương sử dụng đoàn tàu 3 toa, vận tốc tối đa 80 - 110 km/giờ, với năng lực vận chuyển khoảng 14.400 hành khách/giờ/hướng.

Song song, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục còn chậm trên tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm), như: Thành lập hội đồng thẩm định; tổ thẩm định lựa chọn nhà thầu; lựa chọn tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi; xác định phương án tuyến và quỹ đất thanh toán hợp đồng BT.

Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, nếu tiếp tục chậm trễ, người đứng đầu các đơn vị sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP.

Mới đây, UBND TP.HCM đã giao Công ty CP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh (thành viên Tập đoàn Trường Hải) tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) với tuyến Bến Thành - Thủ Thiêm. Dự án có chiều dài khoảng 5,58 km, gồm 6 ga ngầm, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 33.000 tỉ đồng.

Tuyến bắt đầu từ khu vực Bến Thành, đi theo đường Hàm Nghi, vượt sông Sài Gòn sang Thủ Thiêm, sau đó chạy dọc trục Mai Chí Thọ và kết thúc tại ga Thủ Thiêm. TP.HCM đang đẩy nhanh thủ tục để khởi công dự án vào tháng 4, hoàn thành trước năm 2030.

Đối với tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, được xác định là trục kết nối chiến lược giữa trung tâm TP.HCM với sân bay Long Thành. Dự án cũng đã được giao cho Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Tuyến có chiều dài khoảng 42 km, dự kiến có 20 nhà ga, gồm 16 ga trên cao và 4 ga ngầm, với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 84.753 tỉ đồng.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành như Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc… phối hợp chặt chẽ để đảm bảo đồng bộ về quy hoạch, công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật và khả năng kết nối toàn mạng lưới metro.

Hướng tuyến dự kiến đi dọc hành lang cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3, chủ yếu qua khu đất trống, thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng. TP.HCM đặt mục tiêu khởi công tuyến Thủ Thiêm - Long Thành trước 30.6 và hoàn thành vào năm 2030.

Khi tuyến metro số 2 được kéo dài từ Tham Lương đến Thủ Thiêm và kết nối với tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành, sẽ hình thành một hành lang vận tải hiện đại, kết nối trực tiếp sân bay Tân Sơn Nhất - trung tâm TP.HCM - sân bay Long Thành.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP.HCM cũng đã giao các sở, ngành TP.HCM chủ động phối hợp với sở, ngành tỉnh Đồng Nai để triển khai dự án kéo dài tuyến metro số 1 đến Trung tâm hành chính tỉnh và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Tổng thể theo quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị của TP.HCM hiện nay, người dân sẽ có 5 phương án để đi metro từ vùng lõi TP tới sân bay Long Thành.