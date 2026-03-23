Nhiều người chọn xe điện, metro để giảm áp lực giá xăng

"Chân - tàu - buýt": Nhịp điệu mới của người dân TP

Sáng đầu tuần tại ga Cát Linh (tuyến metro Cát Linh - Hà Đông, Hà Nội), dòng người rầm rập đổ xuống từ các tòa chung cư phía Hà Đông. Tiếng bước chân vội vã, tiếng quẹt thẻ tách tách liên hồi tại cổng soát vé tạo nên không khí hối hả đặc trưng của các đô thị hiện đại.

Anh Lê Hoàng Nam, một nhân viên truyền thông tại Hà Nội, vừa dõi lên bảng giờ tàu vừa chia sẻ: "Trước đây, chi phí nhiên liệu và thay nhớt mỗi tháng ngốn gần 1,2 triệu đồng, giờ chuyển hẳn sang đi vé tháng metro thì chi phí cố định giảm xuống chỉ còn vài trăm ngàn, tính cả tiền đi Xanh SM nếu có việc chạy loanh quanh. Đi tàu chỉ mất 15 phút, điều hòa mát rượi, lại còn tranh thủ đọc thêm được vài trang tin tức. Tất nhiên xe máy thì linh động hơn nhưng giờ này tiết kiệm trước đã, tiết kiệm cả tiền xăng, cả tiền thuốc vì hít bụi ho khan tối ngày".

Khách đi tàu điện trên cao tăng vọt khi giá xăng tăng Ảnh: Tuấn Minh

Không riêng anh Hoàng Nam, nhiều người dân Hà Nội cũng đang chuyển từ xe xăng qua sử dụng phương tiện công cộng và xe điện. Theo đại diện Hanoi Metro, khoảng 2 tuần trở lại đây, lượng hành khách đi tàu điện tăng mạnh, trung bình đạt hơn 70.000 lượt/ngày, gần gấp đôi so với thời điểm trước tháng 3. Không chỉ tăng về số lượng, mật độ hành khách cũng phân bổ đều hơn trong ngày, cho thấy nhu cầu sử dụng đang dần ổn định, không còn mang tính thử nghiệm như giai đoạn trước.

Khẩn trương phủ trạm sạc, cả nước chuyển đổi sang giao thông điện Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị 09 về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển giao thông điện. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và toàn xã hội tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp tiết kiệm năng lượng. Cùng với đó, thúc đẩy chuyển đổi sang phương tiện giao thông điện, phát triển hạ tầng sạc và khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học nhằm giảm phụ thuộc vào xăng dầu nhập khẩu.

Tại TP.HCM, các toa tàu metro số 1 cũng kín chỗ ngay từ 7 giờ sáng. Metro giờ đây là "phao cứu sinh" cho sinh viên và dân công sở khi bảng giá tại các cây xăng vừa được điều chỉnh tăng thêm một nấc mới. Sức nóng từ giá nhiên liệu không chỉ đẩy người dân lên tàu điện mà còn tạo ra sự bùng nổ cho hệ thống xe buýt điện nối tuyến. Khắp mọi tuyến đường, những chiếc xe buýt điện màu xanh lá VinBus và xe điện FUTA chạy tất bật từ sáng đến tối muộn. Không chỉ những tuyến trục dài như đường Mai Chí Thọ hay Võ Nguyên Giáp… nhiều tuyến chạy nội đô hoặc từ hướng Q.7, H.Nhà Bè (cũ) sang trung tâm TP cũng luôn trong tình trạng đầy khách.

Chị Thu Thảo (ngụ TP.HCM) cho biết lộ trình của chị hiện nay là sự kết hợp hoàn hảo giữa "chân - tàu - buýt": "Bước ra khỏi ga metro là có xe buýt điện chờ sẵn để về sát cửa nhà. Xe chạy êm, không mùi xăng nên đi làm về vẫn thấy tỉnh táo, không bị ám mùi khói xe như trước".

Việc hàng loạt tuyến xe buýt điện mới được đưa vào vận hành đúng giai đoạn giá xăng leo thang như một sự tiếp sức kịp thời, giúp người dân rũ bỏ nỗi lo "vắt kiệt túi tiền" cho phương tiện cá nhân. Tại một số khu vực đặc thù như tại Cần Giờ, Công ty VinCons đã bắt đầu triển khai đưa đón miễn phí hàng trăm công nhân tại dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đi làm mỗi ngày.

Lãnh đạo Trung tâm quản lý giao thông công cộng TP.HCM (thuộc Sở Xây dựng TP.HCM) thông tin: Sản lượng hành khách sử dụng vận tải hành khách công cộng (bao gồm tuyến đường sắt đô thị và hệ thống xe buýt) vẫn đang giữ xu hướng kể từ đầu tháng 3. Những ngày qua, lượng khách tăng khoảng 35% so với các ngày liền kề trước đó và tăng khoảng 17% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, tỷ lệ học sinh, sinh viên tăng mạnh nhất, chiếm khoảng 42,7% tổng sản lượng hành khách.

Trung tâm đánh giá do thời điểm học sinh, sinh viên quay trở lại TP.HCM sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán lại trùng ngay với giai đoạn biến động giá nhiên liệu đã tác động đến thói quen sử dụng phương tiện cá nhân của người dân thành phố. Cùng với đó, việc điều chỉnh phương tiện, tăng thời gian hoạt động trên một số tuyến xe buýt từ 1.3 cùng chương trình miễn 100% giá vé (0 đồng) cho hành khách khi thanh toán bằng ví điện tử vào các ngày thứ sáu hằng tuần đã thu hút người dân sử dụng dịch vụ.

Giảm áp lực cho thị trường xăng dầu

Từng rất tự hào sở hữu chiếc Toyota Camry 2.5, anh Trần Quốc Bảo (ngụ xã Nhà Bè, TP.HCM) vừa quyết định dứt khoát bán xe để tậu chiếc VinFast VF 8.

"Con Camry của tôi đi trong phố cứ đều đặn ngốn 12 - 13 lít xăng cho 100 km. Với giá xăng hiện tại, đổ đầy bình hết gần 2 triệu bạc mà chỉ đi được vài ngày. Trong khi đó, xe điện hoàn toàn miễn phí, trạm sạc thì mới mở cách nhà chưa đầy 100 m. Tôi nghe nói sắp tới còn có trạm sạc siêu nhanh 15 phút. Không có lý do gì mà không đổi sang xe điện", anh Bảo vừa nói vừa chỉ vào màn hình hiển thị mức tiêu hao năng lượng của chiếc xe điện mới.

Chuyển đổi sang phương tiện giao thông điện, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững Ảnh: T.N

Chưa kể, chi phí bảo dưỡng xe điện thấp đến ngạc nhiên cũng là yếu tố then chốt. "Xe xăng thì phải thay dầu, thay lọc, bảo dưỡng động cơ phức tạp. Xe điện chỉ có pin và mô-tơ, đi cả vạn cây số mới phải kiểm tra định kỳ một lần với mức phí rẻ hơn 1/3. Thủ tướng kêu gọi khuyến khích đổi xe điện, miễn thuế, thành phố cũng rậm rịch hạn chế xe xăng, như của tôi thì vào trung tâm thương mại Vincom còn được miễn phí đậu xe 5 tiếng. Nhiều khi đi họp ở Q.1 (cũ), gửi xe trong đó vừa an tâm, vừa không mất tiền. Quá sung sướng rồi", anh Quốc Bảo chia sẻ thêm.

Không chỉ ô tô, các bác tài chạy xe công nghệ 2 bánh cũng lần lượt chuyển qua mua xe điện. Cả Grab và Be đang triển khai các chương trình hỗ trợ dành cho tất cả các đối tác tài xế sử dụng xe máy điện trên địa bàn TP.HCM và Hà Nội. Đồng loạt các chính sách hỗ trợ từ nhà nước, nhà sản xuất xe cho tới các doanh nghiệp liên quan đang giúp việc đổi xe điện cho người dân trở thành quyết định dễ dàng và mang lại lợi ích kinh tế thiết thực lâu dài hơn bao giờ hết.

Theo số liệu từ cổng thông tin công nghiệp ô tô MarkLines, riêng trong tháng 2, hãng xe thuần điện duy nhất của VN - VinFast - đã bàn giao tới 9.903 ô tô tại thị trường nội địa. Tháng trước đó cũng ghi nhận con số kỷ lục hơn 16.000 xe, tăng trưởng 55% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy niềm tin của người tiêu dùng Việt vào xe điện đã đạt tới điểm bùng phát. Thị trường xe máy điện VN năm 2026 cũng dự kiến đạt quy mô 3,7 tỉ USD, theo Mordor Intelligence. Sự xuất hiện của các chiến dịch "Thu cũ đổi mới" từ VinFast cùng loạt chương trình ưu đãi "nóng bỏng tay" đã giúp hàng triệu người dân dễ dàng tiếp cận phương tiện xanh, trực tiếp giảm áp lực lên chi phí sinh hoạt trong bối cảnh giá xăng trong nước vẫn neo ở mức cao.

Không chỉ trở thành một điển hình thành công của khu vực về tốc độ điện hóa giao thông, việc nhiều người chuyển sang xe điện, sử dụng phương tiện công cộng lúc này giảm áp lực cho thị trường xăng dầu vẫn đang biến động mạnh do ảnh hưởng từ chiến sự Trung Đông.