Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh từ đêm 19.3, có loại tăng gần 9.000 đồng/lít

Theo Bộ Công thương, trong kỳ điều hành ngày 19.3, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định tiếp tục áp dụng phương án điều hành giá xăng dầu kết hợp giữa việc điều chỉnh giá xăng dầu trong nước và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu để hỗ trợ giảm mức tăng giá, đảm bảo giá xăng dầu trong nước phản ánh đúng xu hướng giá xăng dầu thế giới.

Cụ thể, mức chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trong kỳ điều hành ngày 19.3 ở mức 3.000 đồng/lít/kg đối với xăng sinh học, xăng không chì, dầu hỏa, dầu mazut; riêng dầu diesel ở mức 4.000 đồng/lít.

Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường áp dụng từ 23 giờ ngày 19.3 như sau:

Giá xăng E5RON 92 không cao hơn 27.177 đồng/lít, tăng 4.673 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành và thấp hơn xăng RON 95 là 3.513 đồng/lít.

Giá xăng RON 95 không cao hơn 30.690 đồng/lít, tăng 5.115 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Giá dầu diesel không cao hơn 33.420 đồng/lít, tăng 6.395 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Giá dầu hỏa không cao hơn 35.926 đồng/lít, tăng 8.994 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Giá dầu mazut không cao hơn 22.189 đồng/kg, tăng 3.528 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Cũng theo Bộ Công thương, nếu không sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường ngày 19.3 như sau: xăng E5RON 92 ở mức 30.177 đồng/lít; xăng RON 95 ở mức 33.690 đồng/lít; dầu diesel ở mức 37.420 đồng/lít; dầu hỏa ở mức 38.926 đồng/lít; dầu mazut ở mức 25.189 đồng/kg.

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn dư 2.600 tỉ đồng

Theo Bộ Công thương, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu hiện còn dư hơn 2.600 tỉ đồng. Trong kỳ điều hành này, mức chi quỹ được điều chỉnh giảm 1.000 đồng/lít/kg so với kỳ trước, nhằm bảo đảm duy trì số quỹ bình ổn giá xăng dầu để tiếp tục sử dụng cho việc bình ổn giá xăng dầu tại các kỳ điều hành tiếp theo.

Lý giải nguyên nhân giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh, Bộ Công thương cho rằng, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành từ ngày 12 - 19.3 chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran vẫn tiếp tục diễn ra và xuất hiện yếu tố căng thẳng leo thang. Các cơ sở năng lượng lớn của Iran bị tấn công và nước này tuyên bố tấn công đáp trả, nhằm vào nhiều cơ sở năng lượng khắp Trung Đông. Iran tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz gây gián đoạn nguồn cung dầu...

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới những ngày qua biến động lên, xuống tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng tăng lên là chủ yếu, đặc biệt là trong những ngày gần đây, giá dầu thô vượt trên mốc 100 USD/thùng.

Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON 92 và xăng không chì RON 95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.