Giá xăng dầu hôm nay 19.3.2026: Tăng mạnh, trong nước chiều nay điều chỉnh thế nào?

Sáng 19.3, giá xăng dầu giữ đà tăng mạnh khi ghi nhận lúc 8 giờ sáng nay (theo giờ Việt Nam), dầu Brent tăng hơn 3,2% lên 110,86 USD/thùng; giá dầu WTI của Mỹ cũng tiến 2,58% lên 97,92 USD/thùng. Trong phiên giao dịch trước đó, dầu WTI đã có thời điểm lên 99,41 USD/thùng.

Giá dầu tăng cao sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đe dọa tấn công nhiều cơ sở năng lượng trên khắp Trung Đông nhằm trả đũa vụ không kích vào mỏ khí Pars, làm gia tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng trong khu vực.

Trước đó, ngày 18.3, mỏ khí Pars khổng lồ của Iran bị tấn công, theo Reuters, sự kiện này đã đánh dấu một bước leo thang nghiêm trọng - khiến Iran cảnh báo các nước láng giềng rằng các cơ sở năng lượng của họ sẽ trở thành mục tiêu “trong những giờ tới”. Sau cảnh báo, tập đoàn năng lượng quốc doanh QatarEnergy của Qatar cho biết, thành phố công nghiệp Ras Laffan đã chịu “thiệt hại nghiêm trọng” sau đợt tấn công bằng tên lửa.

Các phân tích cho thấy, giá năng lượng có thể tăng tiếp khi hạ tầng năng lượng tại khu vực Trung Đông đang bị tấn công dữ dội. Đến nay, tổng mức cắt giảm sản lượng dầu tại Trung Đông ước tính từ 7 - 10 triệu thùng/ngày, tương đương 7 - 10% nhu cầu toàn cầu.

Giá xăng dầu trong nước đang ở dưới ngưỡng 28.000 đồng/lít ẢNH: NHẬT THỊNH

Tuy vậy, giá dầu và khí được kỳ vọng sẽ bị kìm hãm đà tăng khi nguồn dầu xuất khẩu từ Iraq được nối lại tại vùng Kirkuk tới cảng Ceyhan với công suất ban đầu là 250.000 thùng/ngày; tại Mỹ, tồn kho dầu thô được báo cáo tăng trong khi tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất giảm trong tuần trước.

Trong nước, chiều nay (19.3), do chênh lệch giữa giá bán trong nước và giá xăng dầu thành phẩm thế giới, dự báo giá các mặt hàng nhiên liệu trong nước có thể tăng đồng loạt. Tuy nhiên, mức tăng còn phụ nhiều vào việc tiếp tục chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu và các loại thuế, phí khác.

Tại các kỳ điều hành trước, để giữ giá xăng dầu ổn định, cơ quan quản lý đã cho xả Quỹ bình ổn 5 lần liên tiếp, với xăng RON 95-III, dầu hỏa và mazut cũng có mức chi quỹ là 4.000 đồng/lít, còn dầu diesel được chi quỹ 5.000 đồng/lít. Song song đó, thuế nhập khẩu xăng dầu cũng được giảm về 0%.

Sáng 19.3, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước phổ biến như sau:

Xăng E5RON92 Không cao hơn 22.504 đồng/lít Xăng RON95-III Không cao hơn 25.575 đồng/lít Dầu diesel 0.05S Không cao hơn 27.025 đồng/lít Dầu hỏa Không cao hơn 26.932 đồng/lít Dầu mazut 180 CST 3.5S Không cao hơn 18.661 đồng/kg



