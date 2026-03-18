Sáng 18.3, giá xăng dầu giữ đà tăng, kết thúc phiên giao dịch lúc rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng 3,21 USD, tương đương 3,2%, lên 103,42 USD/thùng; dầu WTI tăng 2,71 USD, tương đương 2,9%, lên 96,21 USD/thùng.

Theo Reuters, các cuộc tấn công mới của Iran vào Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) làm gia tăng lo ngại về nguồn cung toàn cầu xấu đi, đẩy giá dầu tăng mạnh. Các nhà phân tích lo ngại, nếu cuộc chiến giữa Mỹ, Israel với Iran không sớm được giải quyết đẩy căng thẳng tại Trung Đông ngày càng nóng, khiến giá dầu thế giới giữ đà tăng cao hơn là giảm.

Thường một cuộc tấn công vào tàu chở dầu, cơ sở sản xuất dầu, cảng... đều khiến giá dầu thế giới biến động dữ dội. Theo Reuters, chuyên gia phân tích thị trường Tony Sycamore của IG đã nêu trong một báo cáo rằng, rủi ro vẫn rất lớn, chỉ cần một lực lượng dân quân Iran phóng tên lửa hoặc gài mìn vào một tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz là có thể khiến toàn bộ tình hình leo thang trở lại. Trước đó, ngày đầu tuần, giá dầu Brent đã giảm 2,8% và dầu WTI của Mỹ giảm 5,4% khi có thông tin một số tàu đã đi qua được vùng eo biển Hormuz, tuy nhiên bật tăng trở lại khi có cuộc tấn công của Iran vào UAE.

Giá xăng dầu trong nước đang được giữ mức thấp so với giá thế giới, dao động từ 25.000 - 27.000 đồng/lít ẢNH: NHẬT THỊNH