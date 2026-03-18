Các phân tích cho thấy, tình hình sẽ còn bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong thời gian tới cho dù Cơ quan năng lượng quốc tế đã quyết định xả kho dự trữ hơn 400 triệu thùng và cho biết có thể tiếp tục xả. Chuyên gia đánh giá, lượng dầu dự trữ được tung ra chỉ có thể giúp giảm sốc trong ngắn hạn, chứ chưa đủ kéo giá xuống nhanh và bền vững trong bối cảnh rủi ro xung đột còn hiện hữu.

Trong nước, xăng dầu vẫn được trích sử dụng Quỹ bình ổn, giúp giá kìm ở mức thấp, thị trường ổn định hơn. Theo Nghị định 80 và 83, chiều mai (thứ năm 19.3), sẽ đến kỳ điều hành mới giá bán lẻ xăng dầu. Dữ liệu cập nhật cho thấy, nếu không tiếp tục chi sử dụng Quỹ bình ổn và sử dụng các công cụ giảm thuế khác, giá xăng dầu tại kỳ điều hành này có thể tăng mạnh theo giá thế giới.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xem xét bố trí ngân sách để hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu. Các bộ quản lý trình Chính phủ xem xét giảm thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng dầu.