Sáng 18.3, giá xăng dầu giữ đà tăng, kết thúc phiên giao dịch lúc rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng 3,21 USD, tương đương 3,2%, lên 103,42 USD/thùng; dầu WTI tăng 2,71 USD, tương đương 2,9%, lên 96,21 USD/thùng.
Theo Reuters, các cuộc tấn công mới của Iran vào Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) làm gia tăng lo ngại về nguồn cung toàn cầu xấu đi, đẩy giá dầu tăng mạnh. Các nhà phân tích lo ngại, nếu cuộc chiến giữa Mỹ, Israel với Iran không sớm được giải quyết đẩy căng thẳng tại Trung Đông ngày càng nóng, khiến giá dầu thế giới giữ đà tăng cao hơn là giảm.
Thường một cuộc tấn công vào tàu chở dầu, cơ sở sản xuất dầu, cảng... đều khiến giá dầu thế giới biến động dữ dội. Theo Reuters, chuyên gia phân tích thị trường Tony Sycamore của IG đã nêu trong một báo cáo rằng, rủi ro vẫn rất lớn, chỉ cần một lực lượng dân quân Iran phóng tên lửa hoặc gài mìn vào một tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz là có thể khiến toàn bộ tình hình leo thang trở lại. Trước đó, ngày đầu tuần, giá dầu Brent đã giảm 2,8% và dầu WTI của Mỹ giảm 5,4% khi có thông tin một số tàu đã đi qua được vùng eo biển Hormuz, tuy nhiên bật tăng trở lại khi có cuộc tấn công của Iran vào UAE.
Các phân tích cho thấy, tình hình sẽ còn bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong thời gian tới cho dù Cơ quan năng lượng quốc tế đã quyết định xả kho dự trữ hơn 400 triệu thùng và cho biết có thể tiếp tục xả. Chuyên gia đánh giá, lượng dầu dự trữ được tung ra chỉ có thể giúp giảm sốc trong ngắn hạn, chứ chưa đủ kéo giá xuống nhanh và bền vững trong bối cảnh rủi ro xung đột còn hiện hữu.
Trong nước, xăng dầu vẫn được trích sử dụng Quỹ bình ổn, giúp giá kìm ở mức thấp, thị trường ổn định hơn. Theo Nghị định 80 và 83, chiều mai (thứ năm 19.3), sẽ đến kỳ điều hành mới giá bán lẻ xăng dầu. Dữ liệu cập nhật cho thấy, nếu không tiếp tục chi sử dụng Quỹ bình ổn và sử dụng các công cụ giảm thuế khác, giá xăng dầu tại kỳ điều hành này có thể tăng mạnh theo giá thế giới.
Trước đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xem xét bố trí ngân sách để hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu. Các bộ quản lý trình Chính phủ xem xét giảm thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng dầu.
