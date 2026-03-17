Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá xăng dầu hôm nay 17.3.2026: Thế giới bật tăng trở lại

Nguyên Nga
17/03/2026 08:57 GMT+7

Giá dầu thô thế giới sau khi đóng phiên quay đầu giảm khoảng 3%, sáng nay bật tăng trở lại. Với diễn biến thị trường, giá xăng dầu trong nước điều chỉnh ra sao trong tuần này?

Sáng 17.3, giá xăng dầu thế giới tăng mạnh, mức tăng tương đương mức giảm đóng phiên lúc rạng sáng. Ghi nhận lúc 7 giờ 45 phút (theo giờ Việt Nam), giá dầu WTI tăng 2,4 USD lên 95,9 USD/thùng; dầu Brent chuẩn toàn cầu tăng 2,5 USD lên 102,71 USD/thùng.

Trước đó, giá dầu giảm khoảng 3% trong phiên giao dịch đầu tuần sau khi một số tàu thuyền đã đi qua được eo biển Hormuz. Theo Reuters, có thông tin cho thấy, Iran đã cho phép hai tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) mang cờ Ấn Độ đi qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh tuyến hàng hải chiến lược này bị gián đoạn do căng thẳng quân sự trong khu vực.

Đồng thời, người đứng đầu Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) cho biết có thể tiếp tục xả thêm dầu từ kho dự trữ nhằm kiềm chế giá năng lượng đang tăng do cuộc chiến tại Trung Đông. Tuần trước, IEA đã thống nhất thực hiện đợt xả kho lớn nhất lịch sử với 400 triệu thùng.

Căng thẳng tại Trung Đông khiến thị trường năng lượng thế giới tăng mạnh, tuy vậy, giá xăng dầu trong nước đang được hỗ trợ khá tốt bằng các công cụ hỗ trợ như thuế, Quỹ bình ổn...

Trên Reuters, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright hôm nói rằng, ông kỳ vọng cuộc chiến sẽ kết thúc trong “vài tuần tới”, sau đó nguồn cung dầu sẽ phục hồi và giá năng lượng sẽ giảm. Tuy vậy, giá cả năng lượng thế giới sẽ phụ thuộc nhiều vào việc cuộc chiến kéo dài bao lâu. Căng thẳng tại Trung Đông và những diễn biến bất ngờ khi giá xăng dầu khó định đoán. Các nhà phân tích thiên về dự báo giá tiếp tục biến động và neo mức cao trong vài ngày tới.

Trong nước, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu hôm nay (17.3) vẫn theo kỳ điều hành từ 22 giờ ngày 12.3. Cụ thể, xăng RON 95-III 25.570 đồng/lít, xăng E10 RON 95-III 24.060 đồng/lít, xăng E5 RON 92-II 22.500 đồng/lít, dầu DO 0,05S-II 27.020 đồng/lít, dầu DO 0,001S-V 27.220 đồng/lít. 

Để giữ giá xăng không tăng, tại các kỳ điều hành ngày 10,11, 12, 13, 14, cơ quan quản lý đã xả quỹ bình ổn với xăng RON 95-III, dầu hỏa và mazut cùng có mức chi quỹ là 4.000 đồng/lít, dầu diesel được chi quỹ 5.000 đồng/lít.

Cập nhật giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường châu Á cho thấy, tại kỳ điều hành tới, giá xăng có thể tiếp tục tăng hơn 1.000 đồng/lít, trong khi giá các mặt hàng dầu giảm trên dưới 500 đồng/lít. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu và các loại thuế phí, nếu có thay đổi giảm.

Giá xăng dầu hôm nay 16.3.2026: Thế giới vẫn neo đỉnh 100 USD/thùng

Giá dầu thế giới giữ đà tăng khi xung đột tại Trung Đông leo thang, đe dọa các cơ sở sản xuất, xuất khẩu dầu thô. Trong nước, cơ quan điều hành đã sử dụng công cụ Quỹ bình ổn giá liên tục để kiềm giá nhằm ổn định thị trường. Giá xăng trong nước đang phổ biến mức 25.000 - 26.000 đồng/lít, giá dầu diesel khoảng 27.000 đồng/lít.

Khám phá thêm chủ đề

giá xăng dầu Giá dầu xăng trong nước Trung Đông Eo biển Hormuz
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận