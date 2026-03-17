Giá xăng dầu hôm nay 17.3.2026: Thế giới bật tăng trở lại

Sáng 17.3, giá xăng dầu thế giới tăng mạnh, mức tăng tương đương mức giảm đóng phiên lúc rạng sáng. Ghi nhận lúc 7 giờ 45 phút (theo giờ Việt Nam), giá dầu WTI tăng 2,4 USD lên 95,9 USD/thùng; dầu Brent chuẩn toàn cầu tăng 2,5 USD lên 102,71 USD/thùng.

Trước đó, giá dầu giảm khoảng 3% trong phiên giao dịch đầu tuần sau khi một số tàu thuyền đã đi qua được eo biển Hormuz. Theo Reuters, có thông tin cho thấy, Iran đã cho phép hai tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) mang cờ Ấn Độ đi qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh tuyến hàng hải chiến lược này bị gián đoạn do căng thẳng quân sự trong khu vực.

Đồng thời, người đứng đầu Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) cho biết có thể tiếp tục xả thêm dầu từ kho dự trữ nhằm kiềm chế giá năng lượng đang tăng do cuộc chiến tại Trung Đông. Tuần trước, IEA đã thống nhất thực hiện đợt xả kho lớn nhất lịch sử với 400 triệu thùng.

Căng thẳng tại Trung Đông khiến thị trường năng lượng thế giới tăng mạnh, tuy vậy, giá xăng dầu trong nước đang được hỗ trợ khá tốt bằng các công cụ hỗ trợ như thuế, Quỹ bình ổn...

Trên Reuters, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright hôm nói rằng, ông kỳ vọng cuộc chiến sẽ kết thúc trong “vài tuần tới”, sau đó nguồn cung dầu sẽ phục hồi và giá năng lượng sẽ giảm. Tuy vậy, giá cả năng lượng thế giới sẽ phụ thuộc nhiều vào việc cuộc chiến kéo dài bao lâu. Căng thẳng tại Trung Đông và những diễn biến bất ngờ khi giá xăng dầu khó định đoán. Các nhà phân tích thiên về dự báo giá tiếp tục biến động và neo mức cao trong vài ngày tới.

Trong nước, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu hôm nay (17.3) vẫn theo kỳ điều hành từ 22 giờ ngày 12.3. Cụ thể, xăng RON 95-III 25.570 đồng/lít, xăng E10 RON 95-III 24.060 đồng/lít, xăng E5 RON 92-II 22.500 đồng/lít, dầu DO 0,05S-II 27.020 đồng/lít, dầu DO 0,001S-V 27.220 đồng/lít.

Để giữ giá xăng không tăng, tại các kỳ điều hành ngày 10,11, 12, 13, 14, cơ quan quản lý đã xả quỹ bình ổn với xăng RON 95-III, dầu hỏa và mazut cùng có mức chi quỹ là 4.000 đồng/lít, dầu diesel được chi quỹ 5.000 đồng/lít.

Cập nhật giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường châu Á cho thấy, tại kỳ điều hành tới, giá xăng có thể tiếp tục tăng hơn 1.000 đồng/lít, trong khi giá các mặt hàng dầu giảm trên dưới 500 đồng/lít. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu và các loại thuế phí, nếu có thay đổi giảm.