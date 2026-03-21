Kinh tế Chính sách - Phát triển

Chỉ được điều chỉnh khi giá xăng dầu tăng từ 15% trở lên

Nguyên Nga
21/03/2026 06:19 GMT+7

Giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh ngay sau một ngày khi giá cơ sở tăng từ 15% trở lên thay vì tăng 7% theo quy định trước.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 55, sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan điều hành giá xăng dầu của Nghị quyết 36 ngày 6.3 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2.2026. 

Theo Nghị quyết 55, việc điều chỉnh giá xăng dầu sẽ được thực hiện ngay khi giá cơ sở của một trong các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường trong ngày tăng từ 15% trở lên, hoặc giảm từ 10% trở lên, so với kỳ công bố liền kề trước đó.

Chính phủ giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính triển khai ngay một số cơ chế điều hành giá xăng dầu sau khi nghị quyết có hiệu lực. Cụ thể, việc điều chỉnh giá xăng dầu sẽ được thực hiện khi giá cơ sở của một trong các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường trong ngày tăng từ 15% trở lên so với kỳ công bố liền kề trước đó. Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính công bố và điều hành giá ngay sau thời điểm biến động này. 

Giá xăng dầu cơ sở tăng từ 15% trở lên và giảm từ 10% trở xuống mới được điều chỉnh

Nguyên tắc xác định giá xăng dầu thế giới được tính theo bình quân số ngày có giá giữa hai kỳ công bố, căn cứ dữ liệu giao dịch trên thị trường quốc tế.

Trường hợp giá cơ sở của tất cả các mặt hàng xăng dầu phổ biến tăng dưới 15% so với kỳ trước, việc điều hành tiếp tục thực hiện theo quy định tại khoản 11 điều 1 Nghị định 80 năm 2023, với chu kỳ vào ngày thứ năm hằng tuần.

Ở chiều ngược lại, khi giá cơ sở của một trong các mặt hàng xăng dầu giảm từ 10% trở lên so với kỳ công bố trước, việc điều chỉnh giá cũng được thực hiện ngay theo cơ chế tương tự, do Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính. Nguyên tắc tính giá thế giới tiếp tục áp dụng theo phương pháp bình quân giữa hai kỳ công bố.

Trường hợp giá cơ sở của tất cả các mặt hàng xăng dầu được tiêu dùng phổ biến trên thị trường giảm dưới 10% so với giá cơ sở công bố tại kỳ điều hành trước liền kề, việc điều hành giá xăng dầu tiếp tục thực hiện theo quy định tại khoản 11 điều 1 Nghị định số 80, chu kỳ vào ngày thứ năm hằng tuần.

Nghị quyết 55 cũng nêu rõ, trên cơ sở số liệu về các yếu tố cấu thành giá cơ sở xăng dầu theo quy định và ý kiến tham gia điều hành giá xăng dầu của Bộ Tài chính gửi bằng văn bản trước 12 giờ của ngày điều hành, Bộ Công thương sẽ công bố giá cơ sở và giá bán xăng dầu.

Giảm mạnh thuế để bình ổn thị trường xăng dầu

Dù đã sử dụng công cụ Quỹ bình ổn, giá xăng dầu tăng vọt gần phá đỉnh được lập gần 4 năm trước. Các chuyên gia đề xuất gấp rút giảm các loại thuế để ổn định thị trường.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

