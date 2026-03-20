Giá xăng dầu hôm nay 20.3.2026: Trong nước tăng, thế giới quay đầu giảm mạnh

Nguyên Nga
20/03/2026 09:00 GMT+7

Giá dầu thô thế giới quay đầu giảm mạnh khoảng 3% sau khi tăng vọt gần chạm đỉnh trong hơn 3,5 năm qua. Trong nước, khuya 19.3, cơ quan điều hành cho điều chỉnh tăng mạnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu, trong đó xăng tăng hơn 5.100 đồng/lít, dầu có loại tăng gần 8.000 đồng/lít.

Sáng 20.3, giá xăng dầu giảm khoảng 3%, ghi nhận lúc 8 giờ sáng (theo giờ Việt Nam), giá dầu WTI của Mỹ mất hơn 2,8 USD về 92,74 USD/thùng; dầu Brent chuẩn toàn cầu lùi 3,43 USD, về 105,22 USD/thùng.

Trước đó, đóng phiên ngày 19.3 lúc rạng sáng 20.3 (theo giờ Việt Nam), dầu WTI chốt ở mức 108,65 USD/thùng, tăng 1,18%. Đặc biệt, giá dầu Brent đã tăng hơn 11 USD lên mức 119,13 USD/thùng, gần chạm đỉnh cao nhất trong hơn 3,5 năm. Trong phiên, dầu WTI cũng có lúc chạm đỉnh 100 USD/thùng.

Giá dầu biến động mạnh khi Iran tấn công các mục tiêu năng lượng tại Trung Đông, khiến chính phủ Mỹ phải có động thái mở rộng nguồn cung. Theo Reuters, Mỹ có thể sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với lượng dầu Iran đang bị "mắc kẹt" trên các tàu chở dầu, ước tính khoảng 140 triệu thùng, đủ để tạm thời làm dịu đà tăng giá. Ngoài ra, thông tin cho thấy, Mỹ có thể xả kho dự trữ để kiềm đà tăng giá dầu.

Giá xăng dầu hôm nay 20.3.2026: Trong nước tăng mạnh, trái chiều với thế giới - Ảnh 1.

Giá xăng dầu tăng mạnh từ 23 giờ ngày 19.3

ẢNH: NG.NGA

Nhờ vậy, theo chuyên gia phân tích, việc giá dầu giảm từ mức đỉnh cho thấy "thị trường đã có thêm niềm tin vào nguồn cung". 

Israel đã tấn công mỏ khí South Pars của Iran, nhưng Tổng thống Donald Trump cho biết vào cuối ngày 19.3 rằng Mỹ và Qatar không liên quan. South Pars là mỏ khí đốt lớn nhất thế giới, nằm ngoài khơi vịnh Ba Tư, được chia sẻ giữa Iran và Qatar. Tổng thống Trump cho biết Israel sẽ không tiếp tục tấn công các cơ sở năng lượng tại South Pars, trừ khi Iran tấn công Qatar, đồng thời cảnh báo Mỹ cũng sẽ đáp trả nếu Iran có hành động nhằm vào Doha.

Diễn biến khiến giá khí đốt tại châu Âu đã tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn 3 năm.

Trong nước, khuya 19.3, giá xăng dầu trên thị trường đã được điều chỉnh tăng đồng loạt theo văn bản hỏa tốc của Bộ Công thương. Theo đó, liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu với các mặt hàng xăng, dầu hỏa và dầu mazut là 3.000 đồng/lít; dầu diesel 4.000 đồng/lít.

Sau khi thực hiện việc chi sử dụng Quỹ bình ổn, kể từ 23 giờ ngày 19.3, giá bán các mặt hàng xăng dầu đồng loạt tăng như sau: Xăng E5 RON92 tăng 3.673 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 4.115 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 5.395 đồng/lít; dầu hỏa tăng 7.994 đồng/lít; dầu mazut 180 CST 3.5S tăng 2.528 đồng/kg.

Sau khi điều chỉnh tăng, giá xăng không chì hôm nay phổ biến ở mức trên 30.000 đồng/lít, dầu diesel trên 33.000 đồng/lít.

Giá xăng, dầu tăng mạnh: RON95-III vượt mốc 30.000 đồng/lít

Giá xăng dầu hôm nay 19.3.2026: Tăng mạnh, trong nước chiều nay điều chỉnh thế nào?

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng trước căng thẳng tại Trung Đông leo thang. Trong nước, chiều nay (19.3) là đến kỳ điều hành giá.

