Vincom Retail lãi ròng 6.446 tỉ đồng, sở hữu 90 trung tâm thương mại trên cả nước

Trong năm 2025, Vincom Retail ghi nhận doanh thu cho thuê và các dịch vụ liên quan đạt 8.399 tỉ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ, nhờ tỷ lệ lấp đầy duy trì đà phục hồi tích cực trên toàn hệ thống trung tâm thương mại và sự đóng góp ổn định từ các trung tâm thương mại khai trương trong năm 2024 và 2025. Sau khi đã bàn giao gần hết các căn shophouse trong năm 2024, tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 8.837 tỉ đồng, hoàn thành 92,8% kế hoạch năm.

Lợi nhuận sau thuế năm vừa qua của Vincom Retail đạt 6.446 tỉ đồng, tăng trưởng 57,4% và hoàn thành 137% kế hoạch năm. Nếu loại trừ lợi nhuận từ giao dịch chuyển nhượng cổ phần Vincom Center Nguyễn Chí Thanh, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 105% kế hoạch năm.

Trong năm vừa qua, Vincom Retail cũng tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong việc phát triển sản phẩm, đưa đến những trải nghiệm mới cho khách mua sắm. Trong năm nay, công ty đã mở mới 3 trung tâm thương mại theo mô hình "One-stop Shoppertainment" với diện tích sàn bán lẻ tăng thêm tổng cộng gần 120.000 m2, bao gồm Vincom Mega Ocean City, Vincom Mega Mall Royal Island, và Vincom Plaza Vinh, đạt độ phủ 90 trung tâm thương mại tại 31/34 tỉnh thành trên cả nước, với hơn 1,91 triệu m2 diện tích sàn bán lẻ.

Vincom Retail còn tiên phong thúc đẩy xu hướng tiêu dùng xanh khi ghi nhận 768 gian hàng cung ứng hơn 275.000 sản phẩm thân thiện với môi trường. Trong lĩnh vực F&B, nỗ lực giảm rác thải nhựa đã đạt kết quả thực tiễn với trung bình 1,8 triệu cốc nhựa và 400.000 ống hút nhựa được thay thế hàng tháng. Song song với việc phân loại 80 tấn rác tái chế mỗi tháng, chiến dịch "Cùng hành động vì biển xanh" đã lan tỏa mạnh mẽ tại 28 tỉnh thành. Đặc biệt, việc hoàn thiện hạ tầng 5.860 trụ sạc xe máy và 1.371 trụ sạc ô tô VGreen trên toàn hệ thống đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy hệ sinh thái giao thông xanh tại Việt Nam...

Với những thành tựu nổi bật, Vincom Retail tiếp tục được vinh danh tại hàng loạt giải thưởng uy tín về thương hiệu như Top 30 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam do Forbes Việt Nam bình chọn, Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam từ công ty định giá thương hiệu uy tín toàn cầu Brand Finance, thương hiệu truyền cảm hứng châu Á 2025 tại Asia Pacific Enterprise Awards 2025 và lãnh đạo xanh tại Asia Responsible Enterprise Awards 2025.