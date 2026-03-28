Đồng Nai sẽ vươn mình mạnh mẽ, sớm trở thành thành phố năng động, hiện đại

Trong khuôn khổ kỳ họp thứ 1, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI (nhiệm kỳ 2026 - 2031) diễn ra sáng 28.3. Sau khi bầu các chức danh thuộc HĐND tỉnh, các đại biểu tiếp tục bầu các chức danh Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Ông Nguyễn Văn Út, tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ẢNH: LÊ LÂM

Kết quả, ông Nguyễn Văn Út tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Bốn phó chủ tịch UBND tỉnh là ông Nguyễn Kim Long, Lê Trường Sơn, Hồ Văn Hà và bà Nguyễn Thị Hoàng cũng tái đắc cử.

Phát biểu nhận nhiệm vụ sau khi tái đắc cử, ông Nguyễn Văn Út nói vô cùng vinh dự được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Theo ông, đây không chỉ là niềm vinh dự lớn lao của cá nhân mà còn là trách nhiệm đặc biệt nặng nề trong một thời điểm có ý nghĩa bước ngoặt: Đồng Nai đang đứng trước thời cơ lịch sử để bứt phá, chuyển mình, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố, trung tâm công nghiệp, logistics và đô thị hiện đại hàng đầu cả nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nói với khát vọng mới, tầm nhìn mới và quyết tâm mới, Đồng Nai sẽ vươn mình mạnh mẽ, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, một cực tăng trưởng năng động, hiện đại và đáng tự hào của cả nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tin tưởng rằng Đồng Nai sẽ vươn mình mạnh mẽ, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương ẢNH: LÊ LÂM

Ông Nguyễn Văn Út (57 tuổi, quê huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, nay là xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh). Trình độ thạc sĩ kinh tế. Tại tỉnh Long An cũ, ông từng giữ các chức vụ Phó chủ tịch, Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa; Bí thư Huyện ủy Đức Hòa; Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An, đắc cử Phó bí thư Tỉnh ủy Long An khóa XI; Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông được Thủ tướng Chính phủ chỉ định làm Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh từ ngày 1.7.2025 (sau khi sáp nhập Tây Ninh với Long An). Tháng 11.2025, ông được điều động giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, sau đó được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.