Thời sự

Ông Nguyễn Văn Út giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Lê Lâm
Lê Lâm
18/11/2025 17:16 GMT+7

Ông Nguyễn Văn Út, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sau đó, ông được các đại biểu HĐND tỉnh bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Chiều 18.11, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tổ chức Kỳ họp thứ 7. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND đã tiến hành bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Văn Út vào chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Ông Nguyễn Văn Út giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025 - 2030- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thành Tâm (bên phải), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, chủ trì công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Út tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, nhiệm kỳ 2025 - 2030

ẢNH: LÊ LÂM

Kết quả, ông Nguyễn Văn Út đắc cử với số phiếu 107/107 (tỷ lệ 100%).

Trước đó, vào chiều cùng ngày, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức buổi lễ công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Út, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Văn Út, sinh năm 1969, quê xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An (nay là xã Đức Huệ, tỉnh Long An). Trình độ thạc sĩ kinh tế.

Ông được Thủ tướng Chính phủ chỉ định làm Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh từ ngày 1.7.2025 (sau khi sáp nhập Tây Ninh với Long An).

Trước khi làm Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Văn Út từng giữ các chức vụ Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa (Long An).

Từ năm 2015, ông làm Bí thư Huyện ủy Đức Hòa. Đến tháng 6.2019, ông được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An.

Tháng 10.2019, ông Nguyễn Văn Út là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An, đắc cử Phó bí thư Tỉnh ủy Long An khóa XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Tháng 11.2020, các đại biểu HĐND tỉnh Long An đã bầu ông Nguyễn Văn Út giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại kỳ họp nói trên, các đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Võ Tấn Đức, sau đó tiến hành bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Văn Út vào chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

