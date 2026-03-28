Chính trị

Bà Tôn Ngọc Hạnh tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai

Lê Lâm
28/03/2026 11:53 GMT+7

Bà Tôn Ngọc Hạnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI.

Tại kỳ họp thứ 1, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI (nhiệm kỳ 2026 - 2031) diễn ra sáng 28.3, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bầu chức danh chủ tịch HĐND tỉnh, phó chủ tịch và các trưởng ban của HĐND tỉnh.

Bà Tôn Ngọc Hạnh tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai- Ảnh 1.

Kỳ họp thứ 1, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031

ẢNH: LÊ LÂM

Kết quả, bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI với tỷ lệ 100% số đại biểu.

Ông Trần Văn Mi, Phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa X và bà Đặng Minh Nguyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Khánh được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI.

Bà Tôn Ngọc Hạnh tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai- Ảnh 2.

Bà Tôn Ngọc Hạnh, tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI

ẢNH: LÊ LÂM

Bà Tôn Ngọc Hạnh (36 tuổi, ở phường Thuận Giao, TP.HCM). Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chính trị học, chuyên ngành xây dựng Đảng; cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước.

Khi còn ở tỉnh Bình Phước cũ, bà từng giữ các chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước; Bí thư Thành ủy Đồng Xoài nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 – 2025; Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau khi Bình Phước và Đồng Nai sáp nhập thành tỉnh Đồng Nai mới, bà Tôn Ngọc Hạnh giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021 - 2026.

100% cử tri tín nhiệm bà Tôn Ngọc Hạnh ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai

100% cử tri phường Bình Phước tín nhiệm bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026 - 2031.

