Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

100% cử tri tín nhiệm bà Tôn Ngọc Hạnh ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
08/02/2026 17:30 GMT+7

100% cử tri phường Bình Phước tín nhiệm bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chiều 8.2, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Người ứng cử là bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai.

100% cử tri tín nhiệm bà Tôn Ngọc Hạnh ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai - Ảnh 1.

Cử tri Hồ Minh Châu nhận xét bà Tôn Ngọc Hạnh là người gần gũi, thân thiện và trách nhiệm với nhân dân

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Bà Tôn Ngọc Hạnh (46 tuổi, dân tộc Kinh, quê quán TP.HCM) có trình độ lý luận chính trị: cao cấp; trình độ chuyên môn: thạc sĩ chính trị học, chuyên ngành xây dựng Đảng, cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước.

Tại hội nghị, 100% cử tri khu phố Tiến Hưng 1 có mặt đã biểu quyết tín nhiệm bà Tôn Ngọc Hạnh ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ tới.

100% cử tri tín nhiệm bà Tôn Ngọc Hạnh ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai - Ảnh 2.

Cử tri tín nhiệm bà Tôn Ngọc Hạnh ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cử tri Hồ Minh Châu (ở khu phố Tiến Hưng 1, phường Bình Phước) cho rằng, bà Tôn Ngọc Hạnh là cán bộ đã có nhiều năm công tác tại tỉnh Bình Phước cũ (nay là tỉnh Đồng Nai). Dù ở vị trí nào, bà Hạnh đều thể hiện sự gần gũi, thân thiện, trách nhiệm với nhân dân. Nhiều hoàn cảnh khó khăn tại địa phương được bà Hạnh quan tâm, hỗ trợ.

"Về sinh hoạt đảng nơi cư trú, trong những cuộc họp chi bộ ở khu dân cư, bà Hạnh cũng có nhiều ý kiến đóng góp. Bà Hạnh được đông đảo bà con nhân dân quý mến, xứng đáng là một đại biểu của nhân dân, vì nhân dân", ông Châu chia sẻ.

100% cử tri tín nhiệm bà Tôn Ngọc Hạnh ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai - Ảnh 4.

Bà Tôn Ngọc Hạnh phát biểu tại hội nghị

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cử tri Đoàn Quang Duy (khu phố Tiến Hưng 1) cũng thống nhất tín nhiệm bà Tôn Ngọc Hạnh ứng cử HĐND tỉnh Đồng Nai. Đồng thời mong muốn thời gian tới, trên cương vị công tác của mình, bà Hạnh sẽ tiếp tục quan tâm đến công tác an sinh xã hội tại địa phương; tiếp tục chỉ đạo thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn sau khi sáp nhập 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Phước thành tỉnh Đồng Nai mới.

Phát biểu tại hội nghị, bà Tôn Ngọc Hạnh trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự tin tưởng của bà con cử tri tại khu dân cư.

100% cử tri tín nhiệm bà Tôn Ngọc Hạnh ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai - Ảnh 5.

Bà Tôn Ngọc Hạnh bắt tay, cảm ơn cử tri đã tin tưởng, tín nhiệm

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Bà Hạnh cũng thông tin sơ bộ tình hình phát triển kinh tế, xã hội tại Đồng Nai năm 2025 sau khi sáp nhập. Đồng thời cho biết, thời gian tới, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, điều hành để khu vực Bình Phước cũ có sự phát triển mạnh hơn nữa cả về kinh tế, xã hội, giáo dục; tăng tốc các dự án hạ tầng giao thông như cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, đường ĐT.753, cầu Mã Đà...

Tin liên quan

Cử tri nơi cư trú tín nhiệm ông Võ Văn Minh ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM

Cử tri nơi cư trú tín nhiệm ông Võ Văn Minh ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM

Cử tri nơi cư trú tín nhiệm ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Khám phá thêm chủ đề

Tôn Ngọc Hạnh Đồng Nai Cử tri Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai an sinh xã hội bình phước cũ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận