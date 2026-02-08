Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cử tri nơi cư trú tín nhiệm ông Võ Văn Minh ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM

Sỹ Đông
Sỹ Đông
08/02/2026 11:43 GMT+7

Cử tri nơi cư trú tín nhiệm ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sáng 8.2, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Bình, TP.HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Người ứng cử được lấy ý kiến cử tri nơi cư trú gồm ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM; và ông Lê Anh Tuấn, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đông Hòa, ứng cử đại biểu HĐND phường Đông Hòa.

Cử tri nơi cư trú tín nhiệm ông Võ Văn Minh ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM - Ảnh 1.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM thăm hỏi cử tri phường Tam Bình, nơi ông cư trú

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Võ Văn Minh 54 tuổi, trình độ đại học ngành cung cấp điện, cử nhân luật, thạc sĩ ngành kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế, hiện là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM.

Ông Minh là đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương từ năm 2011, khi sáp nhập tỉnh từ tháng 7.2025 đến nay, ông là đại biểu HĐND TP.HCM.

Cử tri Trịnh Văn Đức, phường Tam Bình cho biết cả 2 ứng cử viên đều sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, quan hệ gần gũi với bà con xóm giềng, tích cực tham gia các phong trào của địa phương về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Cử tri nơi cư trú tín nhiệm ông Võ Văn Minh ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM - Ảnh 2.

Cử tri Trịnh Văn Đức, phường Tam Bình đánh giá 2 ứng cử viên là người sống gần gũi, gắn bó với xóm giềng, năng lực công tác tốt

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Cử tri Đức cũng đánh giá cao năng lực công tác, trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kinh tế quốc tế của ứng viên. Nhiều ý kiến khác tại hội nghị cũng bày tỏ hoàn toàn tín nhiệm 2 ứng cử viên ra ứng cử đại biểu HĐND các cấp, đồng thời hy vọng khi trúng cử sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho địa phương, đất nước.

Thay mặt 2 ứng cử viên, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cảm ơn tình cảm của cử tri đã tín nhiệm. Ông Minh khẳng định nếu trúng cử đại biểu sẽ làm tốt chức trách của người đảng viên, đại biểu trong việc truyền đạt những ý kiến cử tri đến Quốc hội và HĐND TP.HCM.

Cử tri nơi cư trú tín nhiệm ông Võ Văn Minh ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM - Ảnh 3.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cảm ơn cử tri đã tín nhiệm

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Tại phiên họp mới đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM thống nhất giới thiệu 221 ứng cử viên để cử tri bầu chọn ra 125 đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031. Dự kiến, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ tới tổ chức vào ngày 15.3.

