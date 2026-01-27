Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất làm công tác an sinh xã hội tại Huế

Ngọc Lê
Ngọc Lê
27/01/2026 14:27 GMT+7

Thời điểm giáp Tết Bính Ngọ 2026, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã trao tặng trang thiết bị y tế và những phần quà tết thiết thực cho Bệnh viện Tâm thần TP.Huế.

Trong không khí khẩn trương của những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, ngày 26.1, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an) tổ chức chương trình trao tặng trang thiết bị y tế và quà tết tại Bệnh viện Tâm thần TP.Huế.

Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất hỗ trợ an sinh xã hội tại Huế dịp tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 1.

Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tặng quà tết cho bệnh nhân tại Bệnh viện Tâm thần TP.Huế

ẢNH: NGỌC LÊ

Sự kiện có sự tham dự của thượng tá Nguyễn Thị Phượng, Phó trưởng công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (trưởng đoàn) cùng đoàn công tác; bà Phan Thị Minh Nguyệt, Phó giám đốc Sở Y tế TP.Huế và lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần TP.Huế. Nơi đây đang chăm sóc, điều trị cho những bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đoàn công tác đã trao tặng trang thiết bị y tế chuyên dụng phục vụ công tác trị liệu cùng nhiều phần quà tết ý nghĩa với tổng trị giá hơn 150 triệu đồng.

Tiếp nhận món quà từ đoàn, bác sĩ Hồ Dũng, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần TP.Huế, xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm kịp thời dành cho đội ngũ y bác sĩ và bệnh nhân.

Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất hỗ trợ an sinh xã hội tại Huế dịp tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 2.

Thượng tá Nguyễn Thị Phượng trao tặng trang thiết bị y tế chuyên dụng cho Bệnh viện Tâm thần TP.Huế

ẢNH: NGỌC LÊ

Bác sĩ Hồ Dũng khẳng định, những thiết bị này không chỉ hỗ trợ nâng cao chất lượng điều trị mà còn mang đến không khí tết ấm áp, tiếp thêm niềm vui và nghị lực cho các bệnh nhân trong quá trình hồi phục tại môi trường đặc thù này.

Bên cạnh hoạt động tại bệnh viện, trong đợt công tác này, đoàn còn dự lễ bàn giao phương tiện phòng chống bão lụt cho chính quyền địa phương phường Hóa Châu (TP.Huế).

Dù buổi bàn giao đến nay mới diễn ra, nhưng 3 chiếc ghe nhôm cỡ lớn cùng 3 máy Cu Le trị giá hơn 150 triệu đồng đã được đoàn hỗ trợ khẩn cấp cho phường Hóa Châu và đưa vào sử dụng "hết công năng" ngay trong những đợt cao điểm bão lũ trước đó.

Sự tiếp sức kịp thời này đã giúp lực lượng chức năng tại chỗ phản ứng nhanh, thực hiện các cuộc cứu hộ, hỗ trợ bà con trong thời điểm thiên tai khắc nghiệt nhất.

Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất hỗ trợ an sinh xã hội tại Huế dịp tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 3.

Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất bàn giao phương tiện phòng chống bão lụt cho phường Hóa Châu

ẢNH: NGỌC LÊ

Phát biểu tại buổi lễ, thượng tá Nguyễn Thị Phượng chia sẻ với những khó khăn, thách thức của địa phương trong công tác ứng phó thiên tai, đồng thời khẳng định việc hỗ trợ phương tiện nhằm góp phần nâng cao năng lực chủ động phòng ngừa, cứu hộ, cứu nạn tại cơ sở.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Võ Việt Đức, Phó chủ tịch UBND phường Hóa Châu đã bày tỏ sự tri ân chân thành trước tấm lòng của đoàn công tác. Địa phương cam kết tiếp tục quản lý, vận hành hiệu quả các phương tiện này để bảo vệ an toàn cho nhân dân.

Với tổng giá trị hỗ trợ hơn 300 triệu đồng, hoạt động về an sinh xã hội của Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất mang lại sự hỗ trợ kịp thời cho các đơn vị y tế và địa phương trước thềm Tết Nguyên đán 2026.

Khám phá thêm chủ đề

y tế Bệnh viện Tâm thần TP.Huế Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất TP.Huế Thiết bị y tế an sinh xã hội tết Bính Ngọ 2026
Xem thêm bình luận