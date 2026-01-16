Công an Tân Sơn Nhất trả tài sản hơn 1 tỉ đồng cho khách bỏ quên

Rạng sáng 16.1, trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực ga đến, anh Trần Thịnh Phát (cán bộ Đội Kiểm soát An ninh quốc nội 1, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất) bất ngờ phát hiện một chiếc túi xách bị hành khách làm rơi ở sân bay.

Đại úy Lê Minh Chiểu trả tài sản cho gia đình của hành khách ẢNH: NGỌC LÊ

Ngay lập tức, anh Phát báo cáo chỉ huy và phối hợp cùng đại úy Lê Minh Chiểu (Đội Kiểm soát An ninh quốc nội 2) tiến hành kiểm tra theo đúng quy trình.

Bên trong túi xách chứa hơn 14 triệu đồng tiền mặt, một máy tính bảng iPad, nhiều giấy tờ tùy thân và các vật dụng quan trọng khác.

Nhận định đây là tài sản lớn của hành khách, các chiến sĩ đã khẩn trương rà soát, xác minh thông tin và liên hệ với người đánh mất.

Đến sáng cùng ngày, anh Mai Hồng Quân (ngụ TP.HCM) đã đại diện cho vợ là chị Mai Thùy Dương – chủ nhân của chiếc túi trên chuyến bay VN 7047 từ TP.HCM bay đến TP.Hà Nội đã có mặt tại trụ sở để nhận lại tài sản.

Cầm trên tay những món đồ nguyên vẹn, anh Quân xúc động chia sẻ trong thư cảm ơn: "Gia đình tôi vô cùng cảm kích trước sự nhiệt tình, đúng quy trình và tinh thần trách nhiệm của các anh, sớm tìm tài sản để quên ở sân bay trả lại cho gia đình".

Chiều cùng ngày, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, anh Trần Huỳnh Quốc (23 tuổi, quê ở Bến Tre cũ - nay là tỉnh Vĩnh Long) trong lúc đón xe trở về nhà sau chuyến bay từ Tokyo, anh đã vô tình bỏ quên chiếc balo tại khu vực chờ. Bên trong có nhiều tài sản giá trị và giấy tờ quan trọng gồm: tiền mặt, giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng, 2 điện thoại iPhone.

Cán bộ Nguyễn Thành Tâm (Đội Kiểm soát mục tiêu) trả lại tài sản cho anh Trần Huỳnh Quốc ẢNH: NGỌC LÊ

Ngay khi phát hiện túi đồ bị bỏ quên, cán bộ Nguyễn Thành Tâm (Đội Kiểm soát mục tiêu) đã nhanh chóng xác minh và chủ động liên lạc với chủ nhân. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, anh Quốc đã nhận lại đầy đủ tài sản của mình ngay trong ngày.

Tìm tài sản giúp du khách quốc tế kịp chuyến bay về nước

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã liên tiếp lập những dấu ấn đẹp về tinh thần "Vì nhân dân phục vụ". Trong năm qua, đơn vị đã phát hiện và trao trả tài sản với tổng giá trị hơn 1 tỉ đồng cho nhiều hành khách bỏ quên ở sân bay.

Cụ thể, đại úy Phạm Đức Thủy trả lại vali chứa 2 chiếc iPhone 16 (trị giá 70 triệu đồng) ngay ngày đầu năm 2025; anh Hồ Tôn Việt Tuấn trả túi xách chứa 8.000 Euro cùng nhiều thẻ tín dụng quốc tế vào tháng 3.2025; trung tá Phạm Hồng Sơn giúp ông Yang Heng nhận lại 1.000 USD và 1.000 nhân dân tệ; trung tá Lê Bích Thảo trả balo chứa 500.000 Won và hộ chiếu cho hành khách Hàn Quốc.

Anh Trần Huỳnh Quốc xúc động viết thư cảm ơn Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ẢNH: NGỌC LÊ

Đặc biệt, trung tá Trần Trọng Thắng trong 2 ngày 13.4 và 28.7.2025 đã nhặt được nhiều tài sản giá trị như máy ảnh, iPad, laptop, điện thoại, hộ chiếu, tiền mặt và đã trao trả kịp thời cho hành khách. Anh Nguyễn Anh Sơn (lực lượng an ninh sân bay) tháng 6.2025 phát hiện vali có 290 triệu đồng cùng giấy tờ đã trả lại tài sản cho khách....

Những con số biết nói và những lá thư cảm ơn mộc mạc chính là phần thưởng cao quý nhất đối với các cán bộ chiến sĩ Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Rất nhiều tấm gương khác đã thầm lặng bảo vệ tài sản và niềm tin của hành khách, góp phần xây dựng một hình ảnh Việt Nam an toàn, thân thiện và đầy tính nhân văn trong mắt bạn bè quốc tế.



