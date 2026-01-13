Công an sân bay Tân Sơn Nhất tìm được vàng, tiền cho khách chỉ sau 3 giờ thất lạc

Chiều tối 10.1, chị Phạm Thị Mỹ Ngọc (quê ở phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng) bay từ Hàn Quốc về nước, bước chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất với niềm háo hức đoàn viên. Thế nhưng, chị lại bất cẩn bỏ quên túi xách tại khu vực bãi xe taxi, bên trong là cả một "gia tài" với 2 dây chuyền vàng, số ngoại tệ trị giá hơn 50 triệu đồng, 3 cuốn hộ chiếu.

Vàng, tiền, tài sản của chị Phạm Thị Mỹ Ngọc được Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tìm và trả lại ẢNH: NGỌC LÊ

Người nhặt được chiếc túi xách bị bỏ quên của chị Ngọc là anh Quế Sĩ Thanh, nhân viên Đội Kiểm soát mục tiêu - Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Thay vì bàn giao theo quy trình thông thường, anh Thanh đã phối hợp các bộ phận chức năng để kiên trì xác minh chủ nhân của tài sản thất lạc ngay trong đêm.

Sau 3 giờ đồng hồ tìm kiếm trong số đông hành khách, các cán bộ đã kịp thời trả lại vàng, tiền cho chủ nhân là chị Mỹ Ngọc.

Nhận lại tài sản, chị Ngọc rất xúc động. Những dòng cảm ơn chị viết vội sau đó không chỉ dành cho anh Thanh, mà là lời tri ân đến lực lượng công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã giúp chị và gia đình có cái tết trọn vẹn.

Chị Mỹ Ngọc xúc động khi nhận lại tài sản bỏ quên ẢNH: NGỌC LÊ

Rạng sáng 12.1, Lê Phạm Bảo Ngọc, sinh viên Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM bay từ Chu Lai (Đà Nẵng) khi hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất cũng sơ suất đánh rơi chiếc túi chứa 2 máy tính xách tay, 11 triệu đồng và toàn bộ bằng tốt nghiệp, giấy tờ tùy thân.

Tiếp nhận thông tin, chiến sĩ Đội Kiểm soát mục tiêu Lương Tuấn Ngọc đã trấn an nữ sinh viên đang hoảng hốt, và khẩn trương rà soát. Bằng sự tận tâm và nghiệp vụ vững, anh Lương Tuấn Ngọc đã sớm tìm thấy và trao trả lại tài sản cho Bảo Ngọc.