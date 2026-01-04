Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Khách chơi tết đổ về ồ ạt, sân bay Tân Sơn Nhất lập kỷ lục đầu năm

Hà Mai
Hà Mai
04/01/2026 10:47 GMT+7

Hôm nay (4.1) - ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón lượng khách tăng mạnh.

Theo báo cáo từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, sân bay Tân Sơn Nhất hôm nay (4.1) dự kiến thực hiện 809 chuyến bay cất hạ cánh, vận chuyển tổng cộng 139.212 hành khách. Đây là ngày sân bay đón lượng khách đông nhất dịp nghỉ Tết Dương lịch. 

Khách chơi tết đổ về ồ ạt, sân bay Tân Sơn Nhất lập kỷ lục đầu năm- Ảnh 1.

Nhà ga T3 giúp 'giảm nhiệt' cho sân bay Tân Sơn Nhất những mùa cao điểm lễ, tết

ẢNH: K.L

Theo đó, lượng khách đổ về TP.HCM tăng mạnh ở chiều đến, chủ yếu là khách bay nội địa với 42.802 lượt trong tổng số gần 73.000 khách hạ cánh. Sau khoảng thời gian về quê, đi du lịch, hầu hết người dân đã quay trở lại TP.HCM để kịp bắt đầu tuần làm việc mới vào sáng mai (5.1).

Đóng góp hơn 1/3 tổng sản lượng toàn sân bay, nhà ga T3 tiếp tục phát huy hiệu quả khai thác trong ngày cao điểm. Riêng nhà ga này phục vụ 308 chuyến bay với 48.442 hành khách trong hôm nay, chia đều cho hai chiều đi và đến (mỗi chiều 154 chuyến).

Đây được xác định là ngày cao điểm nhất trong dịp Tết Dương lịch năm nay. Trước đó, vào 1.1, sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ khoảng 759 chuyến bay, với lưu lượng 117.298 hành khách.

Đại diện Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho biết, việc 6 hãng hàng không (Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways, Vietravel Airlines và Sun PhuQuoc Airways) chuyển sang khai thác tại nhà ga T3 đã giúp "giảm nhiệt" đáng kể cho nhà ga T1. Hiện tại, nhà ga T1 chỉ còn phục vụ các chặng nội địa của Vietjet Air, giúp không gian đón khách trở nên thông thoáng hơn.

Bên cạnh đó, việc hành khách đẩy mạnh sử dụng hệ thống làm thủ tục trực tuyến (check-in online) và kiosk tự động đã giúp rút ngắn thời gian chờ đợi tại khu vực soi chiếu an ninh.

Tin liên quan

Sân bay Tân Sơn Nhất 'nghẹt thở' từ 1 - 2 giờ sáng, khách xếp hàng kín lối

Sân bay Tân Sơn Nhất 'nghẹt thở' từ 1 - 2 giờ sáng, khách xếp hàng kín lối

Từ 1 - 2 giờ sáng, sân bay Tân Sơn Nhất đã đông nghẹt hành khách xếp hàng làm thủ tục cho những chuyến bay khung giờ 3 giờ 30 - 5 giờ về quê đón tết.

Khám phá thêm chủ đề

sân bay Tân Sơn Nhất nhà ga T3 sân bay Cảng Tân Sơn Nhất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận