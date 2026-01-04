Khách chơi tết đổ về ồ ạt, sân bay Tân Sơn Nhất lập kỷ lục đầu năm

Theo báo cáo từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, sân bay Tân Sơn Nhất hôm nay (4.1) dự kiến thực hiện 809 chuyến bay cất hạ cánh, vận chuyển tổng cộng 139.212 hành khách. Đây là ngày sân bay đón lượng khách đông nhất dịp nghỉ Tết Dương lịch.

Nhà ga T3 giúp 'giảm nhiệt' cho sân bay Tân Sơn Nhất những mùa cao điểm lễ, tết ẢNH: K.L

Theo đó, lượng khách đổ về TP.HCM tăng mạnh ở chiều đến, chủ yếu là khách bay nội địa với 42.802 lượt trong tổng số gần 73.000 khách hạ cánh. Sau khoảng thời gian về quê, đi du lịch, hầu hết người dân đã quay trở lại TP.HCM để kịp bắt đầu tuần làm việc mới vào sáng mai (5.1).

Đóng góp hơn 1/3 tổng sản lượng toàn sân bay, nhà ga T3 tiếp tục phát huy hiệu quả khai thác trong ngày cao điểm. Riêng nhà ga này phục vụ 308 chuyến bay với 48.442 hành khách trong hôm nay, chia đều cho hai chiều đi và đến (mỗi chiều 154 chuyến).

Đây được xác định là ngày cao điểm nhất trong dịp Tết Dương lịch năm nay. Trước đó, vào 1.1, sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ khoảng 759 chuyến bay, với lưu lượng 117.298 hành khách.

Đại diện Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho biết, việc 6 hãng hàng không (Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways, Vietravel Airlines và Sun PhuQuoc Airways) chuyển sang khai thác tại nhà ga T3 đã giúp "giảm nhiệt" đáng kể cho nhà ga T1. Hiện tại, nhà ga T1 chỉ còn phục vụ các chặng nội địa của Vietjet Air, giúp không gian đón khách trở nên thông thoáng hơn.

Bên cạnh đó, việc hành khách đẩy mạnh sử dụng hệ thống làm thủ tục trực tuyến (check-in online) và kiosk tự động đã giúp rút ngắn thời gian chờ đợi tại khu vực soi chiếu an ninh.