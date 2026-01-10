Khám bệnh, tặng quà cho 300 người dân ở tỉnh Tây Ninh

Ngày 10.1, trong không khí ấm áp của những ngày đầu năm mới, Đội Kiểm soát an ninh quốc tế 1 (Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an) phối hợp Đảng ủy - UBND xã Long Hựu (tỉnh Tây Ninh), Bệnh viện Quân y 7A và Bệnh viện Chợ Rẫy, Công ty vận tải xây dựng - thương mại dịch vụ Trúc Minh triển khai chương trình khám bệnh , phát thuốc miễn phí và tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: NGỌC LÊ

Với tổng kinh phí thực hiện 300 triệu đồng, chương trình đã trực tiếp khám bệnh và tư vấn sức khỏe cho hơn 300 người dân. Những phần quà thiết thực cũng được trao tận tay các hộ nghèo, giúp bà con có thêm điều kiện chuẩn bị cho một cái tết ấm no.



Ghi nhận tấm lòng của lực lượng công an, đại diện UBND xã Long Hựu đã gửi thư cảm ơn sâu sắc đến tập thể Đội An ninh quốc tế 1 vì tinh thần trách nhiệm và sự đồng hành bền bỉ trong công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Đoàn công tác tham gia chương trình thiện nguyện chụp ảnh kỷ niệm ẢNH: NGỌC LÊ

Bên cạnh các hoạt động thiện nguyện, chuyến đi còn là hành trình "về nguồn" đầy ý nghĩa. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tổ chức sinh hoạt chính trị, tìm hiểu lịch sử tại các di tích nổi tiếng như pháo đài Rạch Cát và ngôi nhà trăm cột. Đây là dịp để các chiến sĩ trẻ bồi đắp bản lĩnh chính trị, lòng tự hào dân tộc và thắt chặt tinh thần đoàn kết.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: NGỌC LÊ

Thượng tá Nguyễn Thị Phượng, Phó trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, nhấn mạnh những hoạt động này không chỉ xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân "Vì nhân dân phục vụ" mà còn khẳng định vai trò xung kích của thanh niên trong việc bảo vệ an ninh quốc gia gắn liền với xây dựng cộng đồng nhân ái.

Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tổ chức sinh hoạt chính trị, tìm hiểu lịch sử tại pháo đài Rạch Cát

ẢNH: NGỌC LÊ

"Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn được chia sẻ phần nào khó khăn với bà con, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ trong đơn vị về truyền thống uống nước nhớ nguồn và trách nhiệm với cộng đồng", thượng tá Phượng cho biết.