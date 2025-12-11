Vượt đèo sạt lở mang quà đến với bà con vùng biên TP.Huế

Sáng sớm 9.12, khi sương mù còn bao phủ triền núi, đoàn thiện nguyện Công ty Phước Tiến cùng gia đình và Báo Thanh Niên đã khởi hành từ TP.Đà Nẵng, để đến với người dân vùng cao TP.Huế.

Đại diện Báo Thanh Niên trao quà tặng người dân ẢNH: NGUYÊN THANH

Thời điểm này, mưa lạnh buốt giá bao trùm các xã miền núi A Lưới, khiến cung đường đèo trở nên trơn trượt và nguy hiểm hơn bao giờ hết. Nhiều đoạn đường bị sạt lở núi nghiêm trọng, đất đá ngổn ngang, đoàn phải di chuyển chậm chạp và thận trọng từng bước.

200 SUẤT QUÀ ẤM LÒNG BÀ CON XÃ A L ƯỚI 5

Điểm dừng chân đầu tiên là trụ sở Ủy ban MTTQ VN xã A Lưới 5. Tại đây, đoàn đã trao 200 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, bao gồm gạo, dầu ăn, nước mắm, cá hộp… đến từng người dân để họ chống chọi qua mùa đông khắc nghiệt.

Ông Trần Toàn, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã A Lưới 5, chia sẻ trên địa bàn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống người dân còn rất nhiều vất vả, chủ yếu phụ thuộc vào chăn nuôi, trồng trọt. Thời điểm mùa mưa này, nhiều người không thể đi làm, không có thu nhập, nên những món quà từ Công ty Phước Tiến và Báo Thanh Niên gửi đến là niềm động viên to lớn với người dân.

Công ty Phước Tiến cùng gia đình trao quà tặng người dân xã A Lưới 4 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Bà Hồ Thị Cúc (40 tuổi) xúc động chia sẻ: "Gia đình tôi có 3 đứa nhỏ mà vợ chồng chỉ phụ thuộc vào ít ruộng trên rẫy. Trời cứ mưa rét thế này chồng tôi không thể đi làm được, ở nhà chỉ biết ăn tằn tiện muối mắm qua ngày cùng các con. Những món quà gạo, mắm, cá hộp hôm nay thực sự thiết thực và quý giá. Có cái ăn dự trữ rồi, chúng tôi đỡ lo hơn rất nhiều. Cảm ơn đoàn đã nghĩ đến bà con nghèo".

Ngồi bên cạnh, bà Hoàng Thị Don (72 tuổi) nắm chặt tay PV Thanh Niên, rơm rớm nói: "Tôi vui và biết ơn lắm! Mấy ngày nay trời lạnh, mưa hoài không đi làm nương rẫy được. Gia đình chỉ biết trông chờ vào mấy con gà, con heo nhỏ. Có được bao gạo, chai dầu ăn lúc này quý giá vô cùng, giúp gia đình tôi vượt qua được khó khăn trước mắt. Tôi cảm ơn đoàn cứu trợ nhiều!".

Thay mặt bà con và chính quyền địa phương xã A Lưới 5, ông Trần Toàn gửi lời cảm ơn sâu sắc và bày tỏ sự cảm kích trước tấm lòng của Công ty Phước Tiến và Báo Thanh Niên. "Dù đường sá xa xôi, hiểm trở, nhưng đoàn đã không quản ngại để mang những món quà đầy ắp tình thương đến với bà con nghèo nơi đây. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp bà con có thêm nghị lực vượt qua mùa đông khắc nghiệt và sớm ổn định cuộc sống", ông Toàn nhấn mạnh.

V ƯỢT GẦN 50 KM ĐƯỜNG ĐÈO ĐẾN VỚI VÙNG HẺO LÁNH

Sau khi hoàn thành việc trao quà tại xã A Lưới 5, đoàn tiếp tục vượt thêm gần 50 km đường đèo để đến với xã A Lưới 4, một xã biên giới giáp với nước bạn Lào. Đây là khu vực còn xa xôi, hẻo lánh hơn và ít được các đoàn thiện nguyện biết đến.

Ông Hồ Viết Ái, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN xã A Lưới 4, người dẫn đoàn vào những bản làng xa nhất, chia sẻ: "Khu vực này là nơi sinh sống tập trung của 100% bà con đồng bào dân tộc thiểu số, với hơn 70% hộ khó khăn. Cuộc sống phụ thuộc chủ yếu vào cây ngô, cây lúa. Đợt mưa lớn vừa qua đã khiến nhiều diện tích lúa của người dân bị hư hại, người dân càng đối diện với những khó khăn thử thách".

Người dân vui mừng nhận được quà ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Vừa đi vừa nghe ông Ái kể, đến cuối giờ trưa, đoàn mới đến được nhà sinh hoạt thôn Chi Hòa, một trong những khu vực giáp ranh biên giới. Tại đây, 300 phần quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cũng bao gồm các nhu yếu phẩm đã được trao tận tay người dân.

Bà Đặng Thị Tuyên (72 tuổi, đồng bào dân tộc Tà Ôi) vui mừng chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi nhận được quà cứu trợ, bởi lẽ khu vực này quá xa xôi, ít người biết đến. Món quà và những cái ôm ấm áp từ các thành viên trong đoàn thiện nguyện khiến bà con chúng tôi vô cùng xúc động. Cảm ơn các cô chú đã không quản ngại đường sá xa xôi, mang hơi ấm tình người đến với vùng biên giới này".

Ông Hồ Viết Ái, đại diện người dân xã biên giới, đã gửi lời cảm ơn sâu sắc và trân trọng nhất đến Công ty Phước Tiến cùng gia đình và Báo Thanh Niên. Ông Ái mong rằng thông qua Báo Thanh Niên, thời gian tới sẽ có thêm nhiều tấm lòng đến với người dân xã biên giới này.