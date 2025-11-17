Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn đọc Lá lành đùm lá rách

Trao 400 phần quà hỗ trợ người dân vùng rốn lũ TP.Đà Nẵng

Duy Khang - Kim Phượng
17/11/2025 07:59 GMT+7

Ngày 15.11, qua kết nối của Báo Thanh Niên, các nhóm thiện nguyện An Việt, Đi và Yêu tại TP.HCM đã trao 400 phần quà cho người dân thôn An Lợi Tây, xã Đại Lộc, TP.Đà Nẵng, chia sẻ phần nào với bà con sau trận lũ lịch sử vừa qua.

Mỗi phần quà gồm 200 ngàn đồng, 1 chiếc mền, túi thuốc gia đình với các loại thuốc trị bệnh thông thường, dầu gió, thuốc trị ngứa... 

Ông Nguyễn Đức Dũng, Trưởng thôn An Lợi Tây, cho biết trong trận lũ vừa qua, toàn thôn có hơn 90% nhà dân bị ngập sâu, thiệt hại về hoa màu, tài sản lớn.


Trao 400 phần quà hỗ trợ người dân vùng rốn lũ TP.Đà Nẵng - Ảnh 1.

Chị Kim Phượng - PV Báo Thanh Niên, Trưởng nhóm thiện nguyện Đi và Yêu trao quà cho bà con

ẢNH: DUY KHANG

Trao 400 phần quà hỗ trợ người dân vùng rốn lũ TP.Đà Nẵng - Ảnh 2.

Đại diện nhóm thiện nguyện An Việt trao quà cho bà con

ẢNH: DUY KHANG

"Chúng tôi rất vui mừng và đặc biệt xúc động khi nhận được sự quan tâm của các nhóm thiện nguyện. Các anh chị đã ra tận vùng quê xa xôi này để thăm hỏi và trao những phần quà, chia sẻ yêu thương đến với bà con. Tôi xin thay mặt bà con trong thôn gửi lời biết ơn đến quý anh chị có mặt ở đây cũng như quý anh chị không dự được đã dành những tình cảm, những phần quà để trao tận tay cho bà con. Với chúng tôi, những món quà của quý anh chị là sự sẻ chia, động viên tinh thần rất lớn, mang lại tình cảm ấm áp cho bà con vừa trải qua thiên tai", ông Nguyễn Đức Dũng chia sẻ.

Bà con trong thôn rất vui và xúc động khi nhận được những phần quà thể hiện sự chu đáo và ấm áp tình cảm sẻ chia. Bà Huỳnh Thị Hương, 64 tuổi, nói: "Các anh chị trong đoàn chắc rất vất vả khi chuẩn bị từng túi thuốc cho bà con. Món quà này rất thiết thực đối với bà con sau lũ lụt".

Với sự hỗ trợ nhiệt tình và khâu chuẩn bị chu đáo từ Ban nhân dân thôn và các thành viên của các nhóm thiện nguyện, 400 phần quà đã được trao tận tay bà con, dù trời vẫn đổ mưa trong suốt buổi trao quà.

Ngày 16.11, các nhóm thiện nguyện tiếp tục di chuyển và trao 100 phần quà cho bà con vùng lũ xã Phú Lộc, TP.Huế.

