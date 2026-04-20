Đại biểu bàn việc người bán vé số bị tráo vé giả, ôm vé khi ế

Chiều 20.4, Quốc hội khóa XVI thảo luận tại hội trường về các vấn đề kinh tế - xã hội năm 2026 và 5 năm 2026 - 2030.

Mở đầu phiên họp, bà Châu Quỳnh Dao, hiệu trưởng Trường THPT Ngô Sỹ Liên (đại biểu đoàn An Giang) bàn câu chuyện chăm lo cho đội ngũ bán vé số dạo.

Đại biểu Châu Quỳnh Dao, đoàn An Giang phát biểu tại Quốc hội chiều 20.4 ẢNH: GIA HÂN

Theo bà Dao, thống kê năm 2025, chỉ riêng 21 công ty xổ số miền Nam đã đạt doanh thu 155.500 tỉ đồng, đóng góp cho ngân sách tới 52.000 tỉ đồng.

Tuy nhiên, trong khi nguồn thu từ xổ số rất lớn và ổn định, đời sống của đội ngũ trực tiếp đưa tờ vé số đến tay người tiêu dùng, chủ yếu là những người yếu thế như người già neo đơn, phụ nữ, trẻ em khó khăn, người khuyết tật lại vô cùng bấp bênh.

Đại biểu cho rằng, các nghị định về phân phối lợi nhuận chưa có quy định cụ thể để chăm lo trực tiếp cho lực lượng lao động tự do này.

Do không có hợp đồng lao động chính thức với các đại lý hay doanh nghiệp xổ số, người bán vé số dạo hoàn toàn không có bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Đại biểu đoàn An Giang dẫn chứng, với mức hoa hồng khoảng 1.000 đồng/tờ, một người phải làm việc cực nhọc cả ngày mới kiếm được khoảng 200.000 đồng. Trong khi có sự chênh lệch rất lớn giữa tiền lương của cán bộ nhân viên của công ty xổ số kiến thiết hay mức thu nhập của các đại lý lớn và người lao động tự do, nhóm yếu thế bán vé số dạo.

Đồng thời, đội ngũ bán vé số dạo cũng phải đối mặt với tai nạn giao thông, thời tiết khắc nghiệt, nạn tráo vé giả hay rủi ro ôm vé khi bán ế.

Đại biểu bàn việc người bán vé số bị tráo vé giả, ôm vé khi ế

Để hiện thực hóa quan điểm phát triển kinh tế gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội, bà Châu Quỳnh Dao kiến nghị Chính phủ cần rà soát, hoàn thiện luật pháp để công nhận người bán vé số dạo được đảm bảo vị trí xã hội, được công nhận và bảo vệ bởi bảo hiểm xã hội.

Nhà nước cần có chính sách để nhóm lao động này dễ tiếp cận bảo hiểm tự nguyện và hỗ trợ đóng bảo hiểm cho người bán vé số dạo thông qua ngân sách hoặc trích từ quỹ phúc lợi của chính các công ty xổ số kiến thiết.

Cạnh đó, theo bà Dao, Chính phủ cần nghiên cứu, sửa đổi các nghị định, thông tư, đặc biệt là Nghị định số 122/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số theo hướng tiếp cận hài hòa, minh bạch về phân phối lợi nhuận giữa công ty, đại lý và người bán dạo.

Kết thúc phát biểu, bà Dao nhấn mạnh, ngành xổ số phải thực sự kiến thiết đời sống cho những gia đình khó khăn trong xã hội.