Bộ trưởng VH-TT-DL nói về đề xuất nghỉ lễ Ngày văn hóa Việt Nam

Sáng 20.4, tiếp tục đợt 2 kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết phát triển văn hóa Việt Nam. Một trong những nội dung nhận được sự quan tâm là đề xuất đưa ngày 24.11 hàng năm là "Ngày văn hóa Việt Nam".

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh trình bày tại Quốc hội sáng 20.4

Theo nội dung dự thảo, việc xác lập ngày này nhằm thể chế hóa chủ trương của Bộ Chính trị, trong đó quy định người lao động sẽ được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội khi thẩm tra nhất trí với đề xuất này.

Ủy ban đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, phát huy hiệu quả các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của dân tộc gắn với giá trị văn hóa truyền thống, nhằm lan tỏa sâu rộng các giá trị văn hóa, nâng cao ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc dân tộc trong đời sống xã hội.

Phát biểu tại họp tổ, về lộ trình triển khai, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh làm rõ lý do đưa nội dung này vào nghị quyết thay vì chờ sửa đổi bộ luật Lao động. Theo đó, nếu đợi đến kỳ họp tháng 10 để hoàn thiện bộ luật Lao động sẽ không kịp cho các hoạt động của năm nay.

Việc đưa vào nghị quyết giúp tạo căn cứ pháp lý để triển khai ngay lập tức. Ngành văn hóa đang tích cực tham mưu xây dựng khung cho các hoạt động chào mừng nhằm chuẩn bị sẵn sàng khi nghị quyết có hiệu lực.

Góp ý về cách thức tổ chức, hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (đoàn Hà Nội) nhấn mạnh không nên chỉ dừng lại ở việc nghỉ lễ hay miễn phí tham quan.

Ông đề xuất biến ngày 24.11 thành một "sự kiện văn hóa sáng tạo mang tính quốc gia" với các hoạt động như lễ hội văn hóa, quảng bá công nghiệp sáng tạo và tiêu dùng văn hóa. Điều này sẽ giúp văn hóa từ vị trí tiêu dùng ngân sách trở thành ngành tạo ra giá trị kinh tế và sức mạnh nội sinh.

Dự kiến, Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam sẽ được biểu quyết thông qua trong chiều 23.4.