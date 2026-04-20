Đề xuất người lao động thêm một ngày nghỉ lễ được hưởng nguyên lương

Sáng 20.4, Quốc hội tiếp tục các chương trình làm việc đợt 2, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Trình bày dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh cho biết nội dung nghị quyết gồm 13 điều với 10 chính sách.

Trong đó, đáng chú ý, dự thảo thể chế hóa chủ trương của Bộ Chính trị về chọn ngày 24.11 hàng năm là "Ngày văn hóa Việt Nam", người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Theo dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam, người lao động sẽ có thêm 1 ngày nghỉ nguyên lương

Về nguồn lực phát triển văn hóa, dự thảo cho biết, Nhà nước bảo đảm chi cho văn hóa hàng năm tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước. Đồng thời, khuyến khích huy động nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa.

Dự thảo cũng quy định chính sách hỗ trợ tiếp cận đất đai, mặt bằng; hỗ trợ thuế, phí, lệ phí để đầu tư hình thành các cụm, khu công nghiệp sáng tạo văn hóa; giao cho cộng đồng dân cư quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng một số thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

Về cơ chế ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực văn hóa, Chính phủ đề xuất áp dụng mức thuế giá trị gia tăng chỉ 5% đối với sản xuất phim, phát hành phim, phổ biến phim, triển lãm, thể dục, thể thao, biểu diễn nghệ thuật.

Miễn 100% thuế nhập khẩu, phí hải quan để đưa các tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, di sản bảo vật quốc gia, cổ vật quý hiếm ở nước ngoài được mua đấu giá đem về Việt Nam không vì mục đích lợi nhuận để trưng bày.

Cùng đó, dự thảo nêu các chính sách thí điểm mô hình đô thị di sản; ưu tiên quỹ đất cho xây dựng các các công trình văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí ở cơ sở và sử dụng trụ sở công dôi dư để thu hút các dự án đầu tư trong lĩnh vực văn hóa, thể thao.

Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, cơ quan thẩm tra nhất trí đề xuất chọn ngày 24.11 hàng năm là "Ngày văn hóa Việt Nam", người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Bên cạnh ngày văn hóa Việt Nam, cơ quan thẩm tra đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, phát huy hiệu quả các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của dân tộc gắn với giá trị văn hóa truyền thống, nhằm lan tỏa sâu rộng các giá trị văn hóa, nâng cao ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc dân tộc trong đời sống xã hội.

Ủy ban cũng cơ bản tán thành chủ trương thu hút, khơi thông các nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa. Tuy nhiên, cần nghiên cứu, làm rõ nội hàm và quy định các nguyên tắc áp dụng chính sách ưu đãi đặc thù, bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ để thu hút hiệu quả nguồn lực đầu tư phát triển văn hóa.

Về cơ chế ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực văn hóa, cơ quan thẩm tra cho rằng việc quy định về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền thuê bất động sản thuộc sở hữu nhà nước đối với nhà xuất bản, cơ sở sản xuất phim tài liệu và khoa học 100% vốn nhà nước là cần thiết. Tuy nhiên, đề nghị rà soát bảo đảm phù hợp với pháp luật về đất đai và quản lý, sử dụng tài sản công; làm rõ tiêu chí, điều kiện áp dụng, phạm vi ưu đãi.

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam sẽ được Quốc hội cho ý kiến trước khi biểu quyết thông qua trong đợt 2 của kỳ họp.