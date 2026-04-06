Chân dung 6 Phó chủ tịch Quốc hội khóa XVI

Chiều 6.4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội tiến hành bầu Phó chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định cho các phó chủ tịch Quốc hội và ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội ẢNH: PHẠM THẮNG

Với nghị quyết bầu Phó chủ tịch Quốc hội khóa XVI, có 496 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 496 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 99.20% tổng số đại biểu).

Theo đó, 6 phó chủ tịch Quốc hội khóa XVI gồm: ông Đỗ Văn Chiến; ông Nguyễn Khắc Định; bà Nguyễn Thị Thanh; ông Nguyễn Hồng Diên; ông Nguyễn Doãn Anh; bà Nguyễn Thị Hồng.

Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến ẢNH: T.N

Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến sinh năm 1962 tại Tuyên Quang, trình độ kỹ sư nông nghiệp. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII (từ 5.2024), XIV.

Tháng 11.2025, ông được điều động làm Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội khóa XV. Trước đó, ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại biểu Quốc hội khóa XV.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định ẢNH: T.N

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định sinh năm 1964 tại Hưng Yên, tiến sĩ Luật, cử nhân Luật quốc tế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV.

Tháng 1.2021, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia (4.2021 - 7.2021). Tháng 2.2025, ông được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh ẢNH: QUỐC HỘI

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh sinh năm 1967 tại Ninh Bình; tiến sĩ Kinh tế; thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh; đại học chuyên ngành thanh vận, luật. Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII, XIV.

Từ tháng 6.2024, bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên ẢNH: QUỐC HỘI

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên sinh năm 1965 tại Hưng Yên. Tiến sĩ Quản lý hành chính công; cao cấp Thanh vận, cử nhân Lịch sử - Giáo dục, cử nhân kinh tế. Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV.

Ông từng giữ chức Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, sau đó được bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công thương.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh ẢNH: T.N

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh sinh năm 1967 tại Hà Nội, đại học ngành chỉ huy - tham mưu binh chủng hợp thành, cao cấp chuyên ngành quân sự. Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV.

Ông được thăng quân hàm thượng tướng vào tháng 10.2024, sau đó được điều động, bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng ẢNH: T.N

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng sinh năm 1968 tại Hà Nội; thạc sĩ Kinh tế. Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV. Bà giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước từ tháng 8.2020 đến nay.