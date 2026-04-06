Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng làm Phó chủ tịch Quốc hội

Chiều 6.4, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua nghị quyết về việc bầu bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm Phó chủ tịch Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó chủ tịch Quốc hội ẢNH: NHNN

Bà Nguyễn Thị Hồng sinh năm 1968, quê quán Hà Nội. Trình độ thạc sĩ Kinh tế phát triển, đại học chuyên ngành Quản lý ngoại hối; lý luận chính trị cao cấp.

Từ tháng 1.1991 - 4.1995, bà là chuyên viên Vụ Quản lý ngoại hối, chuyên viên Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ tháng 4.1995 - 7.2011, bà giữ các chức vụ phó trưởng phòng, trưởng phòng, Phó vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tháng 7.2011 - 8.2014, Phó vụ trưởng phụ trách Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (từ tháng 2.2012 đến tháng 8.2014), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tháng 8.2014 - 11.2020, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 (từ tháng 8.2020).

Tháng 11.2020 - 1.2025, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tại Đại hội XIII của Đảng, được bầu vào Trung ương Đảng.

Tháng 1.2025 - 4.2026, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.