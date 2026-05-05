Cử tri Đà Nẵng băn khoăn việc luân chuyển cán bộ chỉ trong thời gian ngắn

Chiều nay 5.5, Đoàn đại biểu Quốc hội phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI đối với cử tri 3 phường trên địa bàn thành phố.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Cần tính ổn định để phát triển bền vững

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Phạm Ngọc Lãnh (phường Hòa Khánh) cho rằng địa bàn Hòa Khánh có tốc độ đô thị hóa nhanh, tập trung nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và lực lượng lao động lớn, cơ cấu dân cư đa dạng, biến động thường xuyên.

Cử tri Phạm Ngọc Lãnh kiến nghị đưa ga đường sắt về phường Hòa Khánh ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Để Hòa Khánh trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm thương mại - dịch vụ khu vực tây bắc thành phố, cử tri Phạm Ngọc Lãnh kiến nghị Trung ương và thành phố nghiên cứu, đề xuất đặt nhà ga hành khách của tuyến đường sắt tốc độ cao tại địa bàn phường.

Theo đề xuất, khu vực phía bắc nút giao giữa đường Bà Nà - Suối Mơ với đường cao tốc tại Km701 có nhiều lợi thế như quỹ đất rộng, thuận lợi kết nối với trục Nguyễn Sinh Sắc và các tuyến huyết mạch dẫn đến Bà Nà Hills, khu đô thị lấn biển và trung tâm thành phố. Đồng thời, vị trí này cũng thuận lợi kết nối với sân bay quốc tế Đà Nẵng thông qua tuyến vành đai phía tây, góp phần giảm áp lực giao thông tại các khu vực đông dân cư.

Cử tri Phạm Ngọc Lãnh cho rằng khu vực này phù hợp phát triển đô thị theo định hướng TOD, hình thành các khu đô thị sinh thái, đô thị vệ tinh, thúc đẩy phát triển khu tây bắc thành phố, đồng thời tăng cường liên kết với khu công nghệ cao, cảng Liên Chiểu và khu thương mại tự do trong tương lai.

Cũng tại hội nghị, cử tri Huỳnh Lê Hồng Linh (phường Liên Chiểu) bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao công tác cán bộ của Đảng thời gian qua, đặc biệt là việc điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ lãnh đạo nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tuy nhiên, cử tri phản ánh tại một số địa phương, trong đó có Đà Nẵng, việc luân chuyển cán bộ chủ chốt, nhất là Chủ tịch UBND hoặc cán bộ quản lý diễn ra trong thời gian ngắn đã phần nào ảnh hưởng đến tính ổn định trong chỉ đạo, điều hành và tính liên tục của các chương trình, dự án lớn cũng như việc xây dựng tầm nhìn dài hạn cho địa phương.

Cử tri Huỳnh Lê Hồng Linh nêu kiến nghị ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Từ thực tế đó, cử tri Hồng Linh đề nghị Trung ương cần có định hướng để công tác luân chuyển cán bộ vừa bảo đảm yêu cầu đào tạo, bố trí cán bộ chiến lược, vừa giữ được tính ổn định, liên tục trong lãnh đạo, điều hành tại địa phương. Đồng thời, xem xét cơ chế bố trí thời gian công tác phù hợp hơn đối với các đô thị lớn như Đà Nẵng.

Cử tri cũng kiến nghị thời gian tới, Trung ương cần có giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ, lựa chọn đúng người, đúng việc, hạn chế xáo trộn, tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

"Chúng tôi mong công tác cán bộ thời gian tới sẽ ngày càng khoa học, chặt chẽ, đảm bảo tính kế thừa và phát triển, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước và từng địa phương", cử tri Huỳnh Lê Hồng Linh kỳ vọng.

Luân chuyển cán bộ phải tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo tính kế thừa, liên tục

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, cụ thể của cử tri đã gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội. Những kiến nghị này sẽ được tổng hợp, tiếp thu đầy đủ để chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương, ông Trần Cẩm Tú đề nghị lãnh đạo thành phố và các sở, ngành liên quan khẩn trương xem xét, xử lý dứt điểm, trả lời kịp thời cho người dân, tránh tình trạng chậm trễ hoặc để tồn đọng kéo dài.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Về định hướng chung, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Trung ương xác định nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là tiếp tục thể chế hóa các chủ trương lớn; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát, tạo điều kiện để các địa phương chủ động, sáng tạo trong phát triển.

Liên quan đến công tác cải cách hành chính và tổ chức bộ máy, ông Trần Cẩm Tú yêu cầu tiếp tục tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động nhưng phải đảm bảo đồng bộ, không làm gián đoạn việc phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Về công tác cán bộ, Thường trực Ban Bí thư khẳng định chủ trương điều động, luân chuyển cán bộ là nhất quán nhằm đào tạo, rèn luyện, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ. Tuy nhiên, việc thực hiện cần bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu đào tạo với sự ổn định, phát triển của địa phương; đặc biệt với các đô thị lớn như Đà Nẵng phải tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo tính kế thừa, liên tục trong lãnh đạo, điều hành.

Ông Trần Cẩm Tú cho hay trong thời gian tới, Trung ương sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy định, chính sách về công tác cán bộ theo hướng công khai, minh bạch, lựa chọn đúng người, đúng việc; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện để cán bộ yên tâm công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.