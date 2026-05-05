Bí thư Đà Nẵng: Rà soát, khắc phục triệt để tình trạng cán bộ ‘ngồi nhầm chỗ’

Sáng 5.5, tại buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho biết ngay từ năm đầu triển khai kế hoạch 5 năm, thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương và địa phương.

Kinh tế tăng trưởng ấn tượng, du lịch là điểm sáng

Trong quý 1 năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 8,45%, đứng thứ 2 khu vực miền Trung - Tây nguyên và thứ 3 trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương. Quy mô nền kinh tế đạt hơn 75.500 tỉ đồng. Thu ngân sách đạt gần 19.800 tỉ đồng, bằng gần 30% dự toán năm và tăng hơn 38% so với cùng kỳ.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng với sự phục hồi mạnh mẽ. Tổng lượng khách lưu trú đạt hơn 4,2 triệu lượt, tăng trên 15%. Riêng dịp lễ, thành phố đón gần 1,5 triệu lượt khách, doanh thu đạt 5.727 tỉ đồng, đứng thứ 2 cả nước, cho thấy tiềm năng lớn của ngành dịch vụ - du lịch.

Trong thời gian tới, thành phố xác định phát triển du lịch dịch vụ chất lượng cao, đẳng cấp khu vực và quốc tế, đồng thời tập trung thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới. Trong đó, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng đã chính thức khai trương, được kỳ vọng sẽ thu hút các dòng vốn lớn toàn cầu.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là tháo gỡ các dự án tồn đọng. Theo Bí thư Thành ủy, trong hơn 1 năm qua, thành phố đã rà soát, xử lý hơn 1.900/2.000 dự án, đạt khoảng 97%. Việc xử lý dứt điểm các dự án này sẽ giúp khơi thông nguồn lực rất lớn đang bị ách tắc.

Nhiều dự án lớn như Đa Phước, Golden Hills, sân vận động Chi Lăng… đang được tập trung tháo gỡ vướng mắc pháp lý và thủ tục để sớm triển khai trở lại. Thành phố cũng sẽ tiếp tục bổ sung danh mục và xử lý song song giữa pháp lý và trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng đẩy mạnh phát triển hạ tầng công nghiệp, đặc biệt tại khu vực phía nam với định hướng hình thành các khu công nghiệp công nghệ cao quy mô lớn. Đây được xác định là động lực tăng trưởng quan trọng, góp phần cân bằng cơ cấu kinh tế khi hiện nay khu vực dịch vụ chiếm tới 75%.

Về hạ tầng logistics, thành phố đã khởi công cảng Liên Chiểu với tổng mức đầu tư hơn 45.000 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành các hạng mục đầu tiên sau khoảng 2 năm, tạo nền tảng kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây.

Trong công tác quy hoạch, thành phố đang rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung và quy hoạch đô thị, trong đó ưu tiên thu hồi, bố trí lại quỹ đất để phát triển trường học, công viên, cây xanh, bãi đỗ xe và không gian công cộng. Mục tiêu đến năm 2035 đạt 6 m² cây xanh/người, trong khi hiện nay mới đạt 2 m².

Về môi trường, thành phố tập trung xử lý dứt điểm các vấn đề tại Khu liên hợp xử lý rác Khánh Sơn, đồng thời thu hút đầu tư các dự án xử lý rác theo công nghệ hiện đại, hướng tới mô hình đốt rác phát điện, chấm dứt chôn lấp truyền thống.

Quyết liệt chỉnh đốn công tác cán bộ

Đối với các kiến nghị của cử tri, Bí thư Thành ủy yêu cầu các cơ quan chức năng phải xử lý theo nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm". Những vấn đề thuộc thẩm quyền phải giải quyết dứt điểm, không để kéo dài, né tránh hoặc gây bức xúc.

"Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc, giám sát đến cùng việc giải quyết các kiến nghị, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp", Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.

Liên quan đến công tác cán bộ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Thành phố sẽ tập trung khắc phục triệt để tình trạng mất cân đối trong bố trí nhân sự, "nơi thừa, nơi thiếu", cũng như thiếu hụt cán bộ có chuyên môn sâu.

Ban Thường vụ Thành ủy đã nhận diện rõ những tồn tại này và xác định sẽ tiến hành rà soát toàn diện, đồng thời thực hiện điều động, luân chuyển để làm sao khắc phục triệt để tình trạng cán bộ "ngồi nhầm chỗ".

"Thực tế hiện nay vẫn còn tình trạng bố trí cán bộ chưa đồng đều giữa các địa bàn. Trong thời gian tới, thành phố sẽ sơ kết, tổng kết để đánh giá đầy đủ, từ đó đề xuất các giải pháp căn cơ; những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ báo cáo Trung ương xem xét, tháo gỡ", Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nói.