Chiều nay 17.3, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tham dự hội nghị có bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Theo quyết định được công bố, Bộ Chính trị điều động ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thôi giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng thời chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng làm Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng ẢNH: C.X

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ niềm vinh dự khi được Trung ương tin tưởng phân công nhiệm vụ, đồng thời nhận thức sâu sắc rằng đây là trách nhiệm hết sức to lớn trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Ông cũng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các cơ quan Trung ương cùng các thế hệ lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ; khẳng định sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, bám sát thực tiễn, giữ gìn sự đoàn kết, lắng nghe ý kiến nhân dân và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tân Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng đánh giá cao những thành tựu phát triển toàn diện mà thành phố đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn không ít khó khăn, thách thức cần tập trung tháo gỡ trong giai đoạn phát triển mới.

Trên cương vị công tác mới, ông cam kết sẽ giữ vững phẩm chất, phát huy tinh thần gương mẫu, cùng tập thể lãnh đạo thành phố kế thừa những thành quả đã đạt được, không ngừng đổi mới tư duy, hành động quyết liệt vì lợi ích chung.

Tân Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành, ủng hộ của nhân dân, qua đó chung sức xây dựng TP.Đà Nẵng phát triển nhanh, bền vững, hiện đại và ngày càng đáng sống.