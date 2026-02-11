Đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng trăn trở nút thắt 'phân cấp, phân quyền'

Chiều 11.2, HĐND TP.Đà Nẵng khóa X nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề).

Kỳ họp nhằm kịp thời xem xét, quyết định những vấn đề cấp thiết, kiến tạo hành lang pháp lý vững chắc để UBND thành phố, các đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và chăm lo an sinh xã hội cho người dân, nhất là trong dịp tết cổ truyền dân tộc.

Diện mạo miền núi có nhiều chuyển biến tích cực

Trình bày ý kiến tại kỳ họp, đại biểu Bling Mia, Bí thư Đảng ủy xã Tây Giang đã có những chia sẻ tâm huyết về thực tiễn địa phương. Ông cho rằng nhiệm kỳ vừa qua là giai đoạn đầy biến động khi địa phương phải đối mặt với đại dịch Covid-19 kéo dài, tiếp đến là thiên tai, bão lũ dồn dập vào cuối năm 2020.

Đại biểu Bling Mia, Bí thư Đảng ủy xã Tây Giang nêu ý kiến tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP.Đà Nẵng ẢNH: NGỌC THƠM

Có thời điểm tưởng chừng như không thể vượt qua, song với sự lãnh đạo quyết liệt, kịp thời của Trung ương và địa phương, cùng tinh thần đoàn kết của toàn hệ thống chính trị và nhân dân, thành phố đã từng bước khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, việc triển khai mô hình chính quyền mới và thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính theo chỉ đạo của Trung ương là khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi sự tập trung cao độ. Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện đã diễn ra nghiêm túc, bài bản, tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thành công của đại hội đảng bộ các cấp vừa qua cho thấy tầm nhìn và quyết tâm chính trị trong giai đoạn phát triển mới.

Ông Mia cho rằng từ thực tiễn cơ sở, đặc biệt tại khu vực miền núi, có thể thấy rõ những chuyển biến tích cực trong đời sống văn hóa, tinh thần của người dân; hệ thống kết cấu hạ tầng từng bước được hoàn thiện. Nhiều công trình thiết yếu được đầu tư, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trước mắt, góp phần thu hẹp dần khoảng cách phát triển giữa miền núi và đồng bằng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Mia cũng thẳng thắn nêu một số trăn trở. Trong đó, cơ chế phân cấp, phân quyền và mối quan hệ công tác giữa các cấp HĐND, nhất là cấp xã sau sắp xếp, vẫn còn một số điểm chưa thực sự rõ ràng.

Theo luật mới, HĐND thực hiện hai chức năng chính là quyết định và giám sát; tuy nhiên, tại cấp cơ sở, việc phát huy đầy đủ vai trò này còn gặp khó khăn do năng lực, phương pháp hoạt động của một bộ phận đại biểu còn hạn chế, đồng thời thẩm quyền quyết định ở một số lĩnh vực chưa thật sự cụ thể.

Đề xuất đặt ra là cần tiếp tục nghiên cứu, kiến nghị Trung ương bổ sung, hoàn thiện cơ chế để HĐND cấp xã có thêm thẩm quyền quyết định đối với một số chính sách đặc thù, phù hợp điều kiện từng địa phương.

"Đối với các xã có nguồn thu tốt, vượt dự toán hằng năm, nên nghiên cứu cơ chế cho phép chủ động xử lý một số nhiệm vụ phát sinh. Với các xã miền núi còn khó khăn, cần có cơ chế linh hoạt để giải quyết các vấn đề đặc thù tại cơ sở", ông Mia kiến nghị.

Tận dụng cơ chế đặc thù để tạo động lực phát triển

Bí thư Đảng ủy xã Tây Giang cho rằng trong giai đoạn mới, với không gian phát triển mở rộng, nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục nghiên cứu vận dụng hiệu quả Nghị quyết 259 của Quốc hội về cơ chế đặc thù cho Đà Nẵng, đồng thời mở rộng áp dụng phù hợp tại các phường, xã có điều kiện.

Đặc biệt, cần quan tâm đầu tư hoàn thiện hạ tầng tại trung tâm các xã mới hình thành trên cơ sở sắp xếp đơn vị hành chính, tạo điểm nhấn phát triển, lan tỏa động lực cho khu vực lân cận.

Đối với miền núi, kiến nghị tập trung đầu tư các tuyến giao thông mang tính liên kết vùng, nhất là các trục dọc kết nối Đông – Tây Trường Sơn, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về du lịch sinh thái, lâm nghiệp và kinh tế cửa khẩu.

Đại biểu kiến nghị cần có cơ chế đặc thù để các xã vùng cao phát triển ẢNH: NGỌC THƠM

Một vấn đề khác được nêu ra là cơ chế thu hút các tổ chức kinh tế, tổ chức phi chính phủ hoạt động tại khu vực biên giới. Thực tế cho thấy các địa phương biên giới rất mong muốn có thêm nguồn lực hỗ trợ phát triển, song còn gặp những vướng mắc nhất định về thủ tục và cơ chế.

"Việc xây dựng cơ chế phù hợp vừa đảm bảo giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới, vừa tạo điều kiện thu hút đầu tư, huy động nguồn lực xã hội hóa là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay", ông Mia nhấn mạnh.