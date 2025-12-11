Kỳ họp HĐND TP.Đà Nẵng 'nhắc' khu điều trị trăm tỉ bỏ hoang

Ngày 11.12, tại ngày làm việc thứ 2 kỳ họp thứ 5 HĐND TP.Đà Nẵng khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026), các đại biểu đã thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và vấn đề giá đất...

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Lan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Kỳ, đề nghị UBND thành phố làm rõ phương án tổng thể trong việc sắp xếp, bố trí lại các trụ sở làm việc và nhà công vụ. Bà nhấn mạnh yêu cầu việc quản lý và sử dụng tài sản công phải đúng quy định, tránh tình trạng lãng phí, bỏ trống hoặc sử dụng sai mục đích.

Khu điều trị kỹ thuật cao của Bệnh viện đa khoa Quảng Nam hiện vẫn chưa thể đưa vào sử dụng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo bà Thu Lan, trên địa bàn P.Tam Kỳ hiện còn nhiều trụ sở và cơ sở cũ của các cơ quan thuộc tỉnh Quảng Nam trước đây, như: Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam (đường Trần Dư, P.An Xuân cũ) hay trụ sở Tỉnh đoàn Quảng Nam cũ… cùng nhiều công trình đã ngừng hoạt động nhưng không được khai thác, để xuống cấp và gây ô nhiễm môi trường.

Đại biểu đề nghị sớm có phương án xử lý, thậm chí xem xét bàn giao về cho địa phương để quản lý, sử dụng hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, các dự án chuyển tiếp từ thời điểm trước hợp nhất địa giới hành chính cũng cần được rà soát, có cơ chế để tiếp tục triển khai, đặc biệt là các dự án theo hình thức xã hội hóa.

Đại biểu Thu Lan dẫn chứng nhiều công trình kéo dài, chậm tiến độ gây bức xúc trong nhân dân. Nổi bật là khối kỹ thuật cao 7 tầng của Bệnh viện đa khoa Quảng Nam, chậm tới 6 năm và hiện đã xuống cấp nghiêm trọng (Thanh Niên đã phản ánh). Tương tự, dự án nâng cấp – mở rộng đường Hùng Vương (thuộc địa bàn TP.Tam Kỳ cũ) cũng dang dở qua nhiều năm.

Bà Lan đề nghị UBND TP.Đà Nẵng kiên quyết xử lý dứt điểm các dự án này nhằm tránh lãng phí và củng cố niềm tin của cử tri.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.Đà Nẵng phát biểu tại kỳ họp ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Phát biểu tại kỳ họp, ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.Đà Nẵng, cho biết nhiều tài sản công hiện chưa thể đưa vào sử dụng do phải thực hiện đầy đủ quy trình lấy ý kiến các sở, ngành và chính quyền cơ sở, bảo đảm phù hợp nhu cầu phục vụ của địa phương.

Ông Minh cho biết thêm, trong tháng 1.2026, thành phố sẽ thành lập đoàn kiểm tra thực tế toàn bộ tài sản công tại các xã, phường, đặc biệt là tại địa bàn TP.Tam Kỳ cũ và các khu vực trung tâm, huyện lỵ trước đây. Kết quả kiểm tra sẽ được tổng hợp thành báo cáo trình Ban Thường vụ Thành ủy để xem xét, chỉ đạo xử lý.

Trước đó, Báo Thanh Niên có bài Khu điều trị kỹ thuật cao xây xong bỏ không, đăng tải thời điểm tháng 11.2024, phản ánh về việc Khu điều trị kỹ thuật cao Bệnh viện đa khoa Quảng Nam dù đã hoàn thành việc xây lắp thời gian dài nhưng công trình đành phải bỏ không vì thiếu trang thiết bị y tế. Điều đáng nói, từ nhiều năm nay, Bệnh viện đa khoa Quảng Nam luôn rơi vào tình trạng quá tải về công suất sử dụng giường bệnh trong điều trị bệnh nhân lưu trú, ảnh hưởng rất lớn đến công tác khám và điều trị bệnh nhân. Khu điều trị kỹ thuật cao Bệnh viện đa khoa Quảng Nam có tổng mức đầu tư gần 166 tỉ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh Quảng Nam cũ.



