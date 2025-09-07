Khu điều trị kỹ thuật cao trăm tỉ bỏ không: Vướng gói thầu gần 2 tỉ đồng

Dự án trăm tỉ 'đắp chiếu'

Khởi công từ đầu năm 2019 và hoàn thành phần xây dựng vào tháng 7.2023, Khu điều trị kỹ thuật cao Bệnh viện đa khoa Quảng Nam (ở P.Tam Kỳ, TP.Đà Nẵng) có tổng mức đầu tư gần 166 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh Quảng Nam cũ.

Công trình được thiết kế 7 tầng với 8 khoa, cùng các hệ thống hạ tầng và trang thiết bị hiện đại như điều hòa trung tâm, khí y tế, thang máy, lọc khuẩn phòng mổ, hệ thống lọc khuẩn, hệ thống cấp điện…

Dù đã hoàn thiện gần 2 năm nay, dự án vẫn chưa thể hoạt động vì phải chờ gói thầu "Mua sắm thiết bị y tế, nội thất phòng mổ, thiết bị văn phòng" trị giá 144 tỉ đồng.

Khu điều trị kỹ thuật cao Bệnh viện đa khoa Quảng Nam "đắp chiếu" nhiều năm nay ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Quảng Nam, thêm một nguyên nhân khiến dự án khu điều trị kỹ thuật cao tiếp tục dang dở là do trong tổng thể gói thầu "Mua sắm thiết bị y tế, nội thất phòng mổ, thiết bị văn phòng" có gói thầu nhỏ giá trị gần 2 tỉ đồng đang rơi vào "bế tắc". Đó là gói thầu "Mua sắm trang thiết bị y tế rời, nội thất phòng mổ, thiết bị văn phòng".

Theo hồ sơ, ngày 29.4.2025, đại diện chủ đầu tư Bệnh viện đa khoa Quảng Nam ký hợp đồng với Công ty TNHH Mộc Nhật Minh về việc "Mua sắm trang thiết bị y tế rời, nội thất phòng mổ, thiết bị văn phòng khu điều trị kỹ thuật cao".

Bảng giá trong hợp đồng xác định trị giá khối lượng công việc hoàn thành này gồm 21 tên công việc (tổng giá trị hơn 1,89 tỉ đồng; hợp đồng có thời hạn đến ngày 27.7.2025.

Tuy nhiên, đến ngày 4.8.2025, Công ty TNHH Mộc Nhật Minh đã gửi văn bản đề nghị gia hạn hợp đồng, thừa nhận mới chỉ hoàn thành hơn 90% khối lượng công việc. Nguyên nhân được đưa ra là tài liệu chứng nhận CO, CQ của hàng hóa nhập khẩu (sản phẩm tivi) do hãng sản xuất chưa gửi về kịp nên các bên chưa thể tiến hành nghiệm thu, kiểm tra; vì vậy công ty chưa thể lắp đặt.

Điều đáng nói, dù gói thầu chưa hoàn thành 100% nhưng chủ đầu tư xác nhận tất cả 21 hạng mục đều đạt trong các biên bản nghiệm thu (bàn giao và tiếp nhận tài sản, hoàn thành lắp đặt thiết bị). Đồng thời, đề xuất quyết toán cho nhà thầu hơn 1,135 tỉ đồng. Người ký xác nhận là giám đốc bệnh viện tiền nhiệm (vừa nghỉ hưu).

Bệnh viện đã nỗ lực tháo gỡ, nhưng khó

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Ngọc Văn Khoa, Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện đa khoa Quảng Nam, cho biết gói thầu "Mua sắm trang thiết bị y tế rời, nội thất phòng mổ, thiết bị văn phòng khu điều trị kỹ thuật cao" tuy giá trị không lớn nhưng lại là mấu chốt ảnh hưởng hết toàn bộ dự án.

"Phòng bệnh nào cũng có thiết bị nằm trong gói thầu này, nên buộc gói thầu này hoàn thành mới thực hiện được việc khác", ông Khoa lý giải.

Vướng mắc trong gói thầu mua sắm thiết bị gần 2 tỉ đồng góp phần gây lãng phí dự án Khu điều trị kỹ thuật cao Bệnh viện đa khoa Quảng Nam

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông thừa nhận bệnh viện đã tổ chức nhiều cuộc họp với nhà thầu, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam cũ và cả với người tiền nhiệm đã nghỉ hưu, nhưng vẫn chưa tìm ra phương án giải quyết dứt điểm.

Hiện tại, bệnh viện đang tổng hợp hồ sơ để gửi UBND TP.Đà Nẵng xem xét, chỉ đạo để có hướng tháo gỡ.

"Gói thầu này cũng đã hết thời hạn thực hiện hợp đồng vào ngày 27.7, nhưng đến bây giờ mới xong được khoảng 90%. Dù phía bệnh viện đã cố gắng, nỗ lực hết sức để tìm cách giải quyết nhưng vẫn không có lối ra", ông Khoa nói.

Phó giám đốc phụ trách bệnh viện cho hay, việc bây giờ cần phải làm ngay là nỗ lực hết sức để đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ các vướng mắc, nhưng trên tinh thần phải đúng quy định, đúng pháp luật.

Trong dự án khu điều trị kỹ thuật cao, có một số gói thầu cũng bị vướng nhưng bệnh viện đã có phương án giải quyết, riêng gói thầu này thì tìm chưa ra.

"Tôi mới phụ trách bệnh viện khoảng 1 tháng nay, đã rất cố gắng để tìm hướng giải quyết nhằm đưa khu điều trị kỹ thuật cao sớm đi vào hoạt động, nhưng mọi việc phải đúng quy định của pháp luật, bởi không thể làm khác được", ông Khoa thông tin thêm.

Cử tri bức xúc vì khu điều trị kỹ thuật cao bỏ không Mới đây, tại hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất tại P.Tam Kỳ (TP.Đà Nẵng), nhiều cử tri phản ánh việc Khu điều trị kỹ thuật cao của Bệnh viện đa khoa Quảng Nam xây dựng xong bỏ không nhiều năm qua, chậm đưa vào sử dụng gây lãng phí. Phản hồi nội dung này, ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cho rằng do vướng mắc trong công tác đấu thầu nên đến thời điểm này vẫn chưa hoàn thành. TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo trong năm nay phải xong và đưa vào khai thác, chăm sóc sức khỏe của nhân dân chứ không thể để bệnh nhân nằm ngoài hiên trong khi tòa nhà 7 tầng xây đẹp như vậy lại bỏ không.