Tổng kiểm kê tài sản công đoàn trên toàn quốc

Tổng LĐLĐ Nam vừa ban hành kế hoạch tổng kiểm kê tài sản công đoàn trên phạm vi toàn quốc, áp dụng cho tất cả cấp công đoàn và đơn vị sự nghiệp, thuộc phạm vi quản lý của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Đại học Tôn Đức Thắng là một trong những đơn vị sẽ thực hiện kiểm kê tài sản công đoàn ẢNH: NGUYỄN ANH

Theo kế hoạch Tổng LĐLĐ Việt Nam, công tác tổng kiểm kê tài sản công đoàn sẽ bắt đầu từ 0 giờ ngày 1.1.2026. Đây được xem là bước quan trọng để chuẩn hóa dữ liệu và tăng cường quản lý trong bối cảnh hệ thống tổ chức công đoàn chuyển sang mô hình mới sau ngày 1.7.2025.

Các đơn vị phải thực hiện tổng kiểm kê gồm: Ban Công tác công đoàn; Ban Quan hệ lao động; các đơn vị sự nghiệp T.Ư như: Trường đại học Công đoàn, Đại học Tôn Đức Thắng, Viện Khoa học an toàn và vệ sinh lao động, Báo Lao Động, Nhà xuất bản Lao Động cùng 10 cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Phạm vi kiểm kê còn có LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành T.Ư, công đoàn tổng công ty và công đoàn cấp xã, phường, đặc khu; đơn vị sự nghiệp công trực thuộc các LĐLĐ cấp tỉnh theo phân cấp quản lý.

Về tiến độ thực hiện, Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu việc kiểm kê phải bảo đảm chính xác, minh bạch và đúng tiến độ. Trong tháng 11 - 12.2025, cơ quan này sẽ phối hợp Cục Quản lý Công sản (Bộ Tài chính) tổ chức tập huấn và hướng dẫn quy trình cho các đơn vị.

Chậm nhất ngày 30.11.2025, chủ tịch LĐLĐ tỉnh, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp và người đứng đầu các đơn vị liên quan phải ban hành quyết định thành lập tổ kiểm kê và xây dựng kế hoạch kiểm kê riêng. Quá trình triển khai được thực hiện linh hoạt để không ảnh hưởng hoạt động thường xuyên.

Các cấp công đoàn, đơn vị sự nghiệp của công đoàn thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam xây dựng kế hoạch kiểm kê tại đơn vị mình. Triển khai kế hoạch tổng kiểm kê đảm bảo đúng tiến độ, nội dung đề ra, chịu trách nhiệm toàn diện trước Thường trực Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trong việc triển khai thực hiện nội dung kế hoạch nêu trên.

Việc triển khai kế hoạch phải được thực hiện bằng nhiều phương pháp, hình thức phù hợp, gắn với việc thực hiện công tác chuyên môn của đơn vị.

Từ tháng 10.2025 đến khi kết thúc kiểm kê, Tổng LĐLĐ Việt Nam và các cấp công đoàn sẽ đôn đốc, hướng dẫn, giám sát đảm bảo chất lượng, tiến độ và xử lý vướng mắc.

LĐLĐ cấp tỉnh, thành... tổng hợp kết quả kiểm kê của các cấp công đoàn, đơn vị sự nghiệp của công đoàn cấp dưới trực thuộc để báo cáo Tổng LĐLĐ Việt Nam trước ngày 10.4.2026.