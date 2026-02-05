Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thường trực Ban Bí thư tặng quà tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách tại Đà Nẵng

Mạnh Cường
Mạnh Cường
05/02/2026 15:37 GMT+7

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, trao quà tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách tại thành phố Đà Nẵng.

Ngày 5.2, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã đến trao quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho 60 hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Đà Nẵng.

Tham gia đoàn công tác có Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng; Phó thủ tướng Trần Hồng Hà; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga, cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư tặng quà tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách tại ĐàNẵng- Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng quà cho người dân

ẢNH: MAI QUANG

Phát biểu tại chương trình, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn nhất quán quan điểm "lấy dân làm gốc", trong đó việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Việc chăm lo tết cho các gia đình chính sách, người nghèo, công nhân lao động và những người có hoàn cảnh khó khăn là chủ trương xuyên suốt, đồng thời là nét đẹp văn hóa truyền thống, thể hiện tinh thần "uống nước nhớ nguồn", "tương thân tương ái" của dân tộc.

Thường trực Ban Bí thư cho biết, trong năm 2025, miền Trung nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng đã phải gánh chịu nhiều đợt thiên tai, bão lũ liên tiếp, gây thiệt hại nặng nề về tài sản, hạ tầng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân.

Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, cùng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Đà Nẵng đã từng bước khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống, phục hồi sản xuất và nhanh chóng lấy lại đà tăng trưởng.

Thường trực Ban Bí thư tặng quà tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách tại ĐàNẵng- Ảnh 2.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà tặng quà cho người dân khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn Đà Nẵng

ẢNH: MAI QUANG

Thời gian qua, thành phố cũng đã dành nguồn lực rất lớn cho công tác an sinh xã hội, chăm lo tết cho nhân dân, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có tết.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú biểu dương những nỗ lực, cố gắng và chúc mừng những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng đã đạt được trong những năm vừa qua.

Thường trực Ban Bí thư khẳng định, việc Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam trao quà dịp này thể hiện sự tri ân, ghi nhận và trách nhiệm đối với những đóng góp, hy sinh to lớn của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; đồng thời chia sẻ với những khó khăn của bà con nhân dân và đội ngũ công nhân lao động.

Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng nghĩa tình, sự sẻ chia, mong muốn bà con có thêm động lực, nghị lực để vươn lên, ổn định cuộc sống và đón một mùa xuân mới trọn vẹn, ấm áp.

Thường trực Ban Bí thư tặng quà tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách tại ĐàNẵng- Ảnh 3.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, chúc tết Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Thúc Bá

ẢNH: MAI QUANG

Cùng ngày, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã đến thăm, chúc tết Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Thúc Bá (ở phường Hòa Cường) và Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Sự (ở phường Hải Châu).

Sáng cùng ngày (5.2), trong khuôn khổ chuyến thăm và chúc Tết Bính Ngọ 2026 tại Đà Nẵng, đoàn công tác Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dẫn đầu đã đến dâng hương tại Đài Tưởng niệm thành phố.

Tin liên quan

Thường trực Ban Bí thư trao 20 tỉ đồng giúp Khánh Hòa, TP.HCM hỗ trợ 50 tỉ

Thường trực Ban Bí thư trao 20 tỉ đồng giúp Khánh Hòa, TP.HCM hỗ trợ 50 tỉ

Đoàn công tác của Bộ Chính trị do Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dẫn đầu đã đến xã Diên Điền (Khánh Hòa) thăm hỏi, động viên người dân tại địa phương chịu thiệt hại ngập lụt nghiêm trọng nhất tỉnh.

Thường trực Ban Bí thư: Ưu tiên lo cuộc sống bà con bị thiệt hại do bão số 10

Thường trực Ban Bí thư: Khối lượng công việc của TP.HCM sắp tới rất lớn

Khám phá thêm chủ đề

Thường trực ban bí thư Đà Nẵng tặng quà Gia đình chính sách Hộ nghèo Tết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận