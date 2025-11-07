Đề xuất phân cấp cho Thủ tướng phê duyệt quy hoạch sử dụng đất quốc gia

Sáng 7.11, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình dự án luật Quy hoạch (sửa đổi), với nhiều điểm mới. Một trong những nội dung sửa đổi là về phân cấp thẩm quyền phê duyệt quy hoạch.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng ẢNH: GIA HÂN

Theo đó, dự thảo phân cấp cho Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia. Hiện thẩm quyền này thuộc Quốc hội.

Vẫn theo dự thảo luật, Chính phủ quy định chi tiết thẩm quyền phê duyệt quy hoạch ngành để bảo đảm linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành.

Đồng thời, phân cấp cho bộ trưởng phê duyệt quy hoạch chi tiết ngành; phân cấp cho chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch tỉnh.

Để bảo đảm công tác hậu kiểm, hạn chế điều chỉnh quy hoạch tùy tiện, dự thảo luật cũng bổ sung quy định về giám sát, kiểm tra, rà soát quy hoạch.

Ngoài ra, dự thảo luật còn rà soát, thu gọn số lượng các quy hoạch tại danh mục quy hoạch ngành và quy hoạch chi tiết ngành. Số lượng quy hoạch đã giảm từ 78 quy hoạch xuống còn 49 quy hoạch (giảm 37%).

Cùng đó là hoàn thiện nội dung quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh theo hướng chỉ mang tính định hướng, chiến lược.

Dự thảo bỏ quy định về danh mục dự án trong nội dung quy hoạch; phù hợp với tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Nội dung quy hoạch chi tiết ngành, quy hoạch đô thị và nông thôn mang tính chi tiết, cụ thể và theo quy định của pháp luật có liên quan.

Một nội dung khác là tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch.

Dự thảo quy định loại quy hoạch làm căn cứ đánh giá tại 2 giai đoạn: thẩm định chủ trương đầu tư và quyết định dự án. Trong đó, quy định nguyên tắc dự án của ngành, lĩnh vực nào thì căn cứ vào quy hoạch liên quan đến ngành, lĩnh vực đó để đánh giá sự phù hợp của dự án.

Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về các dự án luật ẢNH: GIA HÂN

Nghiên cứu khả năng hợp nhất các loại quy hoạch về không gian phát triển

Trình bày báo cáo thẩm tra tóm tắt, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi lưu ý về việc phân cấp thẩm quyền cho Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, giao Chính phủ quy định về thẩm quyền phê duyệt quy hoạch ngành.

Ông Mãi cho hay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có ý kiến kết luận về nội dung trên. Chính phủ cũng đã có ý kiến giải trình, tuy nhiên chưa làm rõ được khó khăn, vướng mắc cụ thể của việc trình Quốc hội quyết định quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia theo quy định hiện hành dẫn đến phải sửa đổi như dự thảo luật.

Đồng thời, chưa làm rõ tính hợp lý của quy định về quy hoạch vùng do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phải bảo đảm "phù hợp" với các quy hoạch ngành mà trong đó có quy hoạch ngành do bộ trưởng phê duyệt.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị tiếp tục rà soát, có sự thống nhất về quan điểm sửa đổi, bổ sung và quy định về quy hoạch, quy hoạch đô thị và nông thôn và đất đai theo hướng tránh quy định cứng nhắc, quá cụ thể. Tiếp tục nghiên cứu khả năng hợp nhất các loại quy hoạch về không gian phát triển để tinh gọn hệ thống quy hoạch, giảm bớt số lượng quy hoạch phải lập, thẩm định, phê duyệt, đối chiếu.

Có ý kiến đề nghị không lập riêng quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh mà đưa các chỉ tiêu sử dụng đất chủ yếu vào quy hoạch tỉnh, trong đó, chỉ nên kiểm soát đối với đất lúa, đất rừng, đất quốc phòng, đất an ninh.

Nhiều ý kiến thì đề nghị lập một quy hoạch tổng thể chung quy nhất đối với thành phố (trực thuộc T.Ư) trên cơ sở hợp nhất nội dung quy hoạch tỉnh và quy hoạch chung thành phố.

Vẫn theo cơ quan thẩm tra, việc mở rộng phạm vi điều chỉnh, đưa các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành đã được quy định tại nhiều luật, pháp lệnh khác vào dự thảo luật nhưng chưa rõ tính "thứ bậc", tính "trước - sau", chưa quy định rõ tiêu chí, nội dung để đánh giá "sự phù hợp" giữa các quy hoạch, chưa rõ ràng về cách thức xử lý khi có mâu thuẫn giữa các quy hoạch này.

Điều này có thể dẫn tới không những chưa giải quyết được căn cơ những khó khăn, vướng mắc chủ yếu trong thời gian qua về công tác quy hoạch, mà còn phát sinh nhiều điểm nghẽn mới.