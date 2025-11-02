Cởi trói quy hoạch, trả lại không gian biển cho Nha Trang

Ngày 24.10 vừa qua, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo ý tưởng thiết kế đô thị và quản lý sử dụng đất khu vực tuyến ven biển phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng.

S IẾT CHẶT MẬT ĐỘ XÂY DỰNG, GIỮ TẦM NHÌN RA BIỂN

Tuyến ven biển trên từng được xem là "dải đất vàng" của phố biển Nha Trang, nơi hàng loạt khách sạn, nhà hàng, resort đua nhau mọc lên. Thế nhưng sau nhiều năm phát triển nóng, khu vực này bộc lộ hàng loạt bất cập: công trình bịt kín tầm nhìn biển, đất bỏ hoang, quy hoạch manh mún và sử dụng sai mục đích.

Nhiều dự án lớn tại khu vực này rơi vào cảnh chậm tiến độ hoặc hết thời hạn thuê đất. UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo thu hồi, đồng thời yêu cầu rà soát toàn bộ khu vực phía đông tuyến đường này để xây dựng một quy hoạch mới, dài hạn và bền vững, đặt lợi ích cộng đồng lên hàng đầu.

Bờ biển phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng tại Nha Trang được đánh giá là một trong những dải bờ biển đẹp nhất cả nước ẢNH: HIỀN LƯƠNG

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát hiện trạng, đánh giá hiệu quả sử dụng đất và đề xuất thiết kế đô thị mới cho toàn bộ khu vực. Báo cáo của Sở Xây dựng (ngày 15.10) cho biết, khu vực phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng trước đây được nghiên cứu trên phạm vi chiều dài khoảng 20 km, đi qua ranh giới của nhiều phường và thuộc phạm vi nghiên cứu của 6 đồ án quy hoạch phân khu. Tuy nhiên chỉ dừng ở mức đề xuất ý tưởng mà chưa được đánh giá hiện trạng và sự phù hợp với Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD và quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

Sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, khu vực nghiên cứu hiện chỉ thuộc phạm vi hai phường Nha Trang và Bắc Nha Trang. Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa giao chính quyền hai phường này chủ trì, rà soát, đánh giá toàn bộ hiện trạng xây dựng ở khu vực phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng; tổng hợp số liệu đầu tư hiện hữu, làm cơ sở xác định mật độ xây dựng tối đa không vượt quá 5% theo quy hoạch phân khu; lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, đảm bảo công tác quản lý quy hoạch, kêu gọi đầu tư, đấu giá đất và triển khai hạ tầng đồng bộ, khoa học.

Các công trình chắn biển phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng sẽ được xem xét, quy hoạch lại ẢNH: HIỀN LƯƠNG

K HÔNG GIAN BIỂN PHẢI LÀ CỦA CỘNG ĐỒNG

Điểm nổi bật trong quy hoạch mới là kiểm soát chặt mật độ xây dựng, chỉ cho phép tối đa 5% tổng diện tích dải đất ven biển được xây dựng. Con số này được ví như "vành đai an toàn", ngăn chặn tình trạng bê tông hóa không gian biển, tạo dư địa cho công viên cây xanh, không gian mở, tuyến đi bộ và tiện ích cộng đồng.

Thay vì "trải thảm đỏ" cho những dự án nghỉ dưỡng cao tầng chen chúc sát biển, tỉnh Khánh Hòa định hướng chỉ cho phép các công trình dịch vụ nhỏ, thấp tầng, hạn chế chiều cao, tuyệt đối không chia cắt tầm nhìn ra biển. Toàn bộ thiết kế phải gắn kết, liên thông dọc bờ biển để hình thành một tuyến công viên biển hiện đại, liền mạch và gần gũi với người dân. Các nhà hàng, khu giải trí ven biển Nha Trang sẽ được rà soát lại việc sử dụng đất công, đảm bảo đúng quy định, chấm dứt tình trạng chiếm dụng mặt tiền biển hoặc sử dụng sai mục đích.

Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết tất cả đồ án quy hoạch phân khu mới đều phải tích hợp ý tưởng thiết kế đô thị ven biển theo chỉ đạo của Tỉnh ủy. Quan điểm xuyên suốt là phát triển du lịch - dịch vụ phải hài hòa với lợi ích cộng đồng, tránh tình trạng "biển của dân thành biển của doanh nghiệp". Định hướng này phù hợp với Quy hoạch chung TP.Nha Trang (cũ) đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó khuyến khích đầu tư quảng trường biển, phố đi bộ, không gian văn hóa - thể thao ngoài trời, cùng các công trình phục vụ tắm biển, nghỉ ngơi, vui chơi cho người dân và du khách.

Các hành vi lấn chiếm không gian bãi biển Nha Trang sẽ được xử lý nghiêm, không ai được chiếm dụng làm của riêng ẢNH: HIỀN LƯƠNG

Không gian biển là linh hồn của đô thị Nha Trang, là nơi người dân và du khách tìm đến để cảm nhận gió, nắng và hương vị của biển xanh. Thế nhưng suốt hơn một thập niên qua, tình trạng xây dựng tự phát, lấn biển, thiếu đồng bộ đã khiến nhiều khoảng không gian công cộng ven biển bị thu hẹp.

Ông Lê Quang Huy, ngụ phố biển Nha Trang, cho biết: "Trước đây, tỉnh cho phép doanh nghiệp đầu tư các công trình dọc bãi biển với mục tiêu phát triển dịch vụ du lịch. Tuy nhiên, theo thời gian, nhiều công trình lại che chắn toàn bộ bãi biển, gây phản cảm. Nay tỉnh kiên quyết mở lại không gian biển, quy hoạch lại bãi tắm thông thoáng, trả lại biển cho cộng đồng, người dân rất vui".

Giờ đây, khi Khánh Hòa quyết tâm chỉnh trang và tái quy hoạch toàn bộ dải bờ biển phía đông đường Trần Phú, mục tiêu lớn nhất là trả lại biển cho cộng đồng, để những bãi cát, công viên, đường đi bộ và bãi tắm thật sự trở thành tài sản chung của người dân.