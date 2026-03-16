Đà Nẵng sắp có cảng container 1,75 tỉ USD

Chiều 16.3, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết, ông Lê Quang Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu (đặt tại phường Hải Vân, TP.Đà Nẵng).

Theo quyết định, nhà đầu tư trúng thầu là liên danh Công ty CP Tập đoàn Hateco - Công ty TNHH Cảng biển Hateco - APM Terminals B.V. (Hà Lan). Trong đó, APM Terminals B.V giữ vai trò thành viên đứng đầu liên danh.

Liên danh nhà đầu tư cam kết nộp 1.000 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước trong quá trình thực hiện dự án.

Vị trí dự kiến sẽ xây dựng bến cảng container Liên Chiểu (đặt tại phường Hải Vân) ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo kế hoạch, sau 3 năm kể từ khi đưa vào khai thác giai đoạn 1, bến cảng container Liên Chiểu dự kiến đạt sản lượng thông qua khoảng 4 triệu TEU/năm.

Dự án có thời gian hoạt động 50 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất hoặc giao khu vực biển. Tổng tiến độ thực hiện dự kiến 3.639 ngày.

UBND TP.Đà Nẵng giao Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các thủ tục tiếp theo theo quy định, đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về quá trình tổ chức lựa chọn nhà đầu tư.

Các sở, ngành liên quan có trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các thủ tục về đất đai, môi trường, quy hoạch, xây dựng và nghĩa vụ tài chính, nhằm bảo đảm dự án được triển khai đúng tiến độ.

Đồng thời, nhà đầu tư trúng thầu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ dự thầu, cũng như bảo đảm năng lực tài chính để thực hiện dự án theo các cam kết đã đề ra.

Dự án bến cảng container Liên Chiểu có tổng vốn đầu tư khoảng 45.268 tỉ đồng (tương đương 1,75 tỉ USD). Công trình được triển khai trên diện tích khoảng 172,6 ha (trong đó, gần 147 ha đất và khoảng 25,7 ha vùng nước trước bến).

Dự án sẽ xây dựng 8 bến container với tổng chiều dài cầu cảng khoảng 2.750 m, có khả năng tiếp nhận tàu container đến 18.000 TEU. Công suất thiết kế tổng thể đạt khoảng 5,7 triệu TEU/năm, tương đương khoảng 74 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Dự án được triển khai theo 3 giai đoạn từ năm 2026 - 2036, từng bước xây dựng các bến cảng, khu hậu phương và hệ thống hạ tầng logistics đồng bộ phục vụ hoạt động khai thác.

Khi hoàn thành, cảng container Liên Chiểu được kỳ vọng trở thành cảng cửa ngõ quốc tế của miền Trung, góp phần giảm tải cho cảng Tiên Sa, đồng thời tạo động lực phát triển logistics, thương mại và chuỗi cung ứng cho TP.Đà Nẵng cũng như khu vực miền Trung – Tây nguyên.