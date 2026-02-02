Toàn cảnh TP.Đà Nẵng năm 2025: Năm bứt phá về kinh tế, du lịch

Trong không gian phát triển mới, với tầm vóc, quy mô và dư địa rộng lớn hơn, Đà Nẵng đã ghi nhận những bước bứt phá mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, đặc biệt là lĩnh vực dịch vụ - du lịch, tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

: Phối cảnh siêu dự án "Da Nang Downtown" gần 80.000 tỉ đồng của Tập đoàn Sun Group ẢNH: C.X

Kinh tế tăng trưởng ấn tượng

Ngày 1.7.2025, TP.Đà Nẵng mới chính thức đi vào hoạt động, mở ra một giai đoạn phát triển mang tính bước ngoặt. Việc hợp nhất địa giới hành chính đã tạo ra một không gian phát triển rộng lớn, liên thông giữa đô thị trung tâm, vùng ven biển, trung du và miền núi, giúp phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế của cả khu vực.

TP.Đà Nẵng mới có diện tích tự nhiên gần 12.000 km², quy mô dân số hơn 3 triệu người; sở hữu hệ thống hạ tầng chiến lược đồng bộ với 2 sân bay quốc tế, 4 cảng biển, khu công nghệ cao, khu kinh tế mở, khu công nghệ thông tin tập trung cùng mạng lưới các khu công nghiệp được đầu tư hoàn thiện. Bên cạnh đó là nền tảng văn hóa đặc sắc, hạ tầng du lịch – dịch vụ phong phú, tạo nên sức hút lớn đối với nhà đầu tư và du khách trong nước, quốc tế.

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.Đà Nẵng nằm trong Khu Công viên phần mềm số 2 ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trong năm 2025, TP.Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển kinh tế - xã hội.

Theo thống kê chính thức, tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố đạt 9,18%, xếp thứ 9/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 64.000 tỉ đồng, vượt gần 25% dự toán đề ra.

Không chỉ ghi nhận qua các con số, năm 2025 còn là năm đánh dấu những chuyển động chiến lược quan trọng khi TP.Đà Nẵng được Trung ương trao nhiều cơ chế, chính sách đặc thù mang tính đột phá.

Nổi bật nhất là quyết định thành lập Khu Thương mại tự do Đà Nẵng – mô hình phát triển kinh tế mới với các cơ chế ưu đãi vượt trội, nhằm mở rộng không gian đầu tư, thu hút dòng vốn trong và ngoài nước, hướng tới hình thành trung tâm sản xuất, thương mại – dịch vụ, logistics, công nghệ số và công nghệ thông tin của khu vực.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đặc biệt, việc chính thức khai trương Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.Đà Nẵng có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, góp phần nâng cao vị thế quốc gia trên bản đồ tài chính khu vực và thế giới, đồng thời tạo động lực phát triển đột phá, bền vững cho thành phố trong thời gian tới.

Nhiều "siêu dự án" khởi công

Năm 2025 cũng ghi dấu ấn bằng việc hàng loạt dự án quy mô lớn được khởi công, thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của thành phố trong không gian phát triển mới.

Tiêu biểu là siêu dự án "Da Nang Downtown" với tổng mức đầu tư gần 80.000 tỉ đồng của Tập đoàn Sun Group; Quần thể Khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà – Suối Mơ có tổng vốn đầu tư gần 52.000 tỉ đồng…

Song song đó, các dự án logistics, nhà ga hàng hóa mới cũng được xúc tiến nhanh chóng, từng bước hình thành hệ sinh thái hạ tầng logistics hiện đại, đặt nền móng để Đà Nẵng trở thành trung tâm liên kết vận tải, giao thương quốc tế của miền Trung và cả nước.

Pháo hoa quốc tế mang thương hiệu TP.Đà Nẵng ẢNH: VĂN MINH

Năm 2025, TP.Đà Nẵng lập kỷ lục khi lần thứ 6 liên tiếp được vinh danh là thành phố thông minh. Thành phố tiếp tục nhận được nhiều giải thưởng, ghi nhận cấp quốc gia về phát triển đô thị thông minh, quản trị hiệu quả, môi trường bền vững và sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư.

Ngoài ra, việc Bộ Khoa học và Công nghệ đã vinh danh TP.Đà Nẵng là "Thành phố tiêu biểu về chuyển đổi số giai đoạn 2020 – 2024", khẳng định vai trò tiên phong của thành phố trong xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến sự kiện – lễ hội hàng đầu khu vực với việc tổ chức nhiều hoạt động quy mô quốc tế như lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2025, Liên hoan phim châu Á, các chương trình ẩm thực, sự kiện biển đặc sắc… góp phần quảng bá hình ảnh thành phố năng động, hiện đại, giàu bản sắc.

Năm 2025, TP.Đà Nẵng bứt phá về kinh tế, du lịch ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo số liệu tổng kết, trong năm 2025, Đà Nẵng ước đón hơn 17,3 triệu lượt khách lưu trú, tăng khoảng 15% so với năm trước; doanh thu du lịch vượt 60.000 tỉ đồng, trong đó lượng khách quốc tế tăng mạnh, cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của điểm đến Đà Nẵng trên bản đồ du lịch khu vực.

"Thời điểm hội tụ để Đà Nẵng tăng tốc"

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho biết năm 2025 là một năm có nhiều dấu ấn đặc biệt, ghi nhận sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân và sự đồng hành tích cực của cộng đồng doanh nghiệp.

Theo ông Quang, việc hợp nhất địa giới hành chính đã mở ra không gian phát triển mới, tạo thêm động lực và nguồn lực quan trọng cho TP.Đà Nẵng trong giai đoạn phát triển mới. Thành phố đã tập trung sắp xếp, tinh gọn bộ máy gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; triển khai hiệu quả mô hình tổ chức chính quyền đô thị và các cơ chế, chính sách đặc thù. Với quyết tâm chính trị cao, cách làm chủ động, linh hoạt, Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khả thi và toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội.

Công nghiệp, dịch vụ đóng vai trò mũi nhọn của nền kinh tế Đà Nẵng năm 2025 ẢNH: THACO

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, thành phố luôn nhất quán quan điểm xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thân thiện, minh bạch, thông thoáng; coi cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp là trọng tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, cạnh tranh lành mạnh và phát triển bền vững.

Việc hợp nhất TP.Đà Nẵng với tỉnh Quảng Nam đã mở ra không gian phát triển mới với quy mô lớn hơn, cấu trúc kinh tế đa dạng hơn và khả năng liên kết vùng sâu rộng hơn. Trong không gian đó, năm 2025 ghi nhận sự bứt phá rõ nét của kinh tế Đà Nẵng, với GRDP tăng 9,18%, nằm trong nhóm 10 địa phương tăng trưởng cao nhất cả nước.

Những kết quả đạt được trong năm 2025 không chỉ thể hiện qua các chỉ tiêu kinh tế, mà còn phản ánh niềm tin, sự quan tâm và kỳ vọng ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư và triển vọng phát triển của TP.Đà Nẵng.