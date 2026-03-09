Cước vận chuyển hàng hóa từ cảng Cát Lái về kho tăng thêm 900.000 đồng

Ngày 9.3, Công ty TNHH đầu tư vận tải Bảo Anh có thông báo gửi đến khách hàng về việc điều chỉnh cước vận chuyển do biến động giá nhiên liệu. Theo đó, từ hôm nay (9.3), công ty sẽ thực hiện điều chỉnh tăng giá cước vận tải theo cung đường từ cảng Cát Lái (TP.HCM) đi về kho tăng đồng loạt như sau:

Cung đường từ Cát Lái (TP.HCM) đến kho khách hàng trên đoạn đường dưới 50km, ngoài giá cước, khách hàng phải trả thêm 400.000 đồng/chuyến. Tương tự, cung đường từ cảng Cát Lái đến kho đối với đoạn đường từ 50km đến dưới 100km là thêm 600.000 đồng/chuyến; từ 50km đến dưới 150km tăng 900.000 đồng/chuyến; trên 150km, giá cước vận tải thỏa thuận trước khi chạy đặc biệt từng chuyến.

Lý giải việc điều chỉnh giá cước, Công ty Bảo Anh cho hay, giá nhiên liệu (dầu DO) trên thị trường liên tục tăng mạnh và liên tục, dẫn đến chi phí vận hành cũng tăng lên đáng kể, đặc biệt là chi phí về nhiên liệu. Để xe đảm bảo vận hành tốt hơn, công ty mong khách hỗ trợ việc điều chỉnh thêm cước vận chuyển này.

Cước xe tải, xe container tăng đồng loạt sau khi giá xăng dầu tăng mạnh ẢNH: ĐỘC LẬP

Tương tự, Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải xuất nhập khẩu Trường Vân thông báo, cước vận chuyển hàng hóa cho loại xe tải của công ty tăng đồng loạt từ ngày 9.3 như sau: Loại xe 1,8 tấn, mức tăng từ 100.000 - 150.000 đồng/xe; xe trọng tải 5 tấn tăng 200.000 đồng/xe; trọng tải 8 tấn, tăng 300.000 đồng/xe và trọng tải 10 tấn, tăng 400.000 đồng/xe.

Trong thông báo, Công ty Trường Vân cũng lưu ý mức giá này có thể được điều chỉnh tăng, giảm theo biến động giá xăng dầu. Lý giải cho việc tăng giá đột xuất này, Công ty Trường Vân nói do căng thẳng và xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel - Iran phức tạp; việc đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới - tác động trực tiếp đến nguồn cung và giá dầu thô toàn cầu. Giá nhiên liệu trong nước đã tăng mạnh, riêng mặt hàng dầu diesel tăng từ 17.842 đồng lên 30.230 đồng/lít, khiến chi phí ngành vận tải tăng đáng kể, ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành dịch vụ của công ty.