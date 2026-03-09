Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Đề xuất bình ổn khi giá xăng dầu tăng trên 20% trong một tháng

Nguyên Nga
Nguyên Nga
09/03/2026 09:00 GMT+7

Đó là một trong những nội dung tại dự thảo thông tư mới về kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương đang lấy ý kiến. Theo đó, Bộ đề xuất kích hoạt bình ổn khi giá xăng dầu tăng liên tiếp trong một tháng, với mức cộng dồn từ 20% trở lên.

Đây là điểm mới đáng chú ý tại dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định về kinh doanh xăng dầu đang được Bộ Công thương công bố lấy ý kiến.

Cụ thể, các mặt hàng được thực hiện bình ổn giá là xăng, xăng sinh học, dầu diesel. Cơ chế bình ổn này sẽ được xem xét kích hoạt khi giá bán lẻ xăng dầu tăng liên tiếp trong một tháng, với biên độ lớn và mức tăng cộng dồn từ 20% trở lên. Đồng thời, đà tăng này có nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế vĩ mô, lạm phát và đời sống người dân.

Bộ Công thương sẽ phối hợp cùng Bộ Tài chính phân tích diễn biến thị trường để báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định. Việc theo dõi, đánh giá biến động giá căn cứ vào mức bán lẻ do thương nhân đầu mối công bố (nhóm đại diện có tổng sản lượng chiếm hơn 70% thị trường). Sau khi Chính phủ ban hành chủ trương, Bộ hướng dẫn các địa phương thực hiện biện pháp bình ổn giá theo luật Giá.

Đề xuất bình ổn khi giá xăng dầu tăng trên 20% trong một tháng- Ảnh 1.

Dự thảo thông tư hướng dẫn Nghị định về kinh doanh xăng dầu có một số quy định mới đáng chú ý

ẢNH: NG.NGA

Theo quy định, việc bình ổn giá xăng dầu được thực hiện qua sự kết hợp giữa điều tiết cung cầu và các công cụ tài chính, trong đó có Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Trong hơn 2 năm qua, Quỹ bình ổn giá xăng dầu hầu như không được dùng đến, ngay cả khi giá biến động mạnh từ đầu tháng 3 đến nay. Tính đến cuối quý 3/2025, Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn dư hơn 5.617 tỉ đồng. 

Ngoài bình ổn giá, dự thảo thông tư cũng giữ nguyên cơ chế thương nhân đầu mối, phân phối tự công bố, điều chỉnh mức bán lẻ trong hệ thống phân phối (trừ dầu mazut là giá bán buôn). Doanh nghiệp sẽ kê khai giá, gửi báo cáo về Bộ Công thương, cơ quan quản lý địa phương qua ứng dụng, phần mềm theo dõi.

Đề xuất mới về giá xăng dầu: Doanh nghiệp tự công bố giá bán lẻ

Tuy nhiên, với thương nhân bán lẻ không thuộc hệ thống của doanh nghiệp đầu mối và phân phối, sẽ tự công bố, điều chỉnh giá tại cửa hàng. Việc kê khai giá tương tự các doanh nghiệp đầu mối, phân phối. 

Khi thay đổi phương pháp hoặc nguyên tắc tính giá, các thương nhân kinh doanh xăng dầu phải thông báo tới cơ quan quản lý trước khi thực hiện.

Số liệu của Bộ Công thương cho biết, tính tới cuối tháng 2, cả nước còn 33 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu (gồm 5 đơn vị kinh doanh nhiên liệu bay, 2 sản xuất - lọc hóa dầu). Ngoài ra, thị trường có khoảng 250 thương nhân phân phối, giảm gần 25% so với cách đây 3 năm.


