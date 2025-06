Long An: Công bố nhiều quyết định về công tác cán bộ

Ngày 25.6, Tỉnh ủy Long An tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Hội nghị do ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Long An, chủ trì.

Theo các quyết định được công bố, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An điều động và bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Long An, chúc mừng các cán bộ nhận quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ẢNH: BẮC BÌNH

Ông Phạm Xuân Bách, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Kiến Tường, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ, thay ông Võ Thanh Phong.



Ông Võ Thanh Phong, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, được điều động giữ chức Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Bà Huỳnh Thị Thu Năm, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Long An, được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Ông Bùi Quốc Bảo, Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức vụ Bí thư Huyện ủy, được điều động đến Ban Tổ chức Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban.

Ông Võ Trần Tuấn Thanh, Bí thư Huyện ủy Tân Trụ, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức vụ Bí thư Huyện ủy, được điều động đến Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban.

Ông Trương Thanh Liêm, Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc, được điều động đến UBND tỉnh bố trí công tác.

Bà Lê Thị Khuyên, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Tân An, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức vụ Phó bí thư Thường trực Thành ủy, được điều động đến Ban Tổ chức Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban.

Các quyết định trên có hiệu lực từ ngày 1.7.2025.

Tỉnh ủy Long An công bố nhiều quyết định về cán bộ ẢNH: BẮC BÌNH

Trước đó, ngày 20.6, Tỉnh ủy Long An đã tổ chức hội nghị công bố quyết định nghỉ hưu trước tuổi, hưởng chế độ chính sách theo Nghị định 178 và Nghị định 67 của Chính phủ đối với 9 cán bộ là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Trong đó có 4 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm: ông Lê Thanh Nghiêm, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Hoàng Đình Cán, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; ông Trần Văn Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; ông Mai Văn Nhiều, Phó chủ tịch phụ trách HĐND tỉnh.

Cùng 5 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, gồm: ông Dương Văn Tuấn, Bí thư Huyện ủy Mộc Hóa; ông Lê Văn Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; ông Nguyễn Văn Đát, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; ông Phạm Văn Đô, Chánh thanh tra tỉnh; ông Huỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở Y tế Long An.