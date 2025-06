Long An đang chuyển mình trên chỉ số môi trường hiển hạo

Từ thực tế đã chứng minh, việc cải thiện PGI không chỉ tạo áp lực tích cực lên hệ thống quản lý nhà nước, mà còn mở ra một "cuộc đua xanh" giữa các địa phương, tạo động lực cho các tỉnh đầu tư bài bản, minh bạch và hiệu quả vào bảo vệ môi trường.

Ông Nguyễn Minh Lâm, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Long An, phát động trồng cây nhân ngày Môi trường thế giới ẢNH: HIỂN HẠO

Long An tăng tốc "xanh hóa"

Ngày 6.5.2024, tại lễ công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) năm 2024, do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức, Long An ghi dấu ấn mạnh mẽ với bước tiến đột phá về chỉ số xanh. Với 27,56 điểm, tăng 4,49 điểm so với năm 2023, Long An vươn lên vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng cả nước, tăng 22 bậc so với năm 2022. Riêng khu vực ĐBSCL, Long An đứng thứ 2, chỉ sau tỉnh Vĩnh Long (28,16 điểm).

Ông Võ Minh Thành, Giám đốc Sở NN-MT Long An, cho biết PGI được xem là một công cụ đánh giá chất lượng quản trị môi trường và mức độ thân thiện môi trường trong phát triển kinh tế, là minh chứng rõ rệt cho nỗ lực của chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp Long An trong hành trình hướng tới tăng trưởng xanh.

Kết quả xếp hạng toàn quốc nêu trên được hình thành từ sự cải thiện tích cực ở cả 4 chỉ số thành phần, gồm: Giảm thiểu ô nhiễm và tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu: đạt 7,5 điểm (tăng 0,35); Tuân thủ tiêu chuẩn môi trường tối thiểu: đạt 7,62 điểm (tăng 0,6); Vai trò lãnh đạo của chính quyền trong bảo vệ môi trường: đạt 4,86 điểm (tăng 0,8); Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường: đạt 7,58 điểm (tăng 1,74).

UBND tỉnh Long An, phát động trồng cây nhân ngày Môi trường thế giới ẢNH: HIỂN HẠO

"Chúng tôi xác định, phát triển xanh không chỉ là xu hướng, mà còn là yêu cầu bắt buộc nếu muốn phát triển bền vững. Chỉ số PGI tăng mạnh phản ánh sự thay đổi tích cực trong nhận thức, hành động và sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị tỉnh nhà", ông Võ Minh Thành chia sẻ.

Sự cải thiện toàn diện các chỉ số thành phần tại Long An đã thể hiện tính thực chất trong điều hành môi trường, từ kiểm soát ô nhiễm, giám sát khí thải - nước thải đến tạo lập môi trường đầu tư xanh và đồng hành cùng doanh nghiệp thân thiện với sinh thái.

Hành động đồng bộ, hướng đến phát thải ròng bằng 0

Để có được kết quả nêu trên, ngay từ đầu năm 2024, UBND tỉnh Long An đã ban hành Kế hoạch số 3265/KH-UBND nhằm triển khai các giải pháp cải thiện PGI. Các sở, ngành và địa phương đã tích cực phối hợp, lồng ghép chỉ tiêu bảo vệ môi trường vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng đơn vị. Truyền thông môi trường được triển khai sâu rộng, đồng bộ, từ khu dân cư, trường học đến các khu công nghiệp, góp phần thay đổi hành vi tiêu dùng và sản xuất của người dân, doanh nghiệp.

Theo Sở NN-MT Long An, tỉnh đã tổ chức 87 cuộc thanh tra, kiểm tra pháp luật về bảo vệ môi trường, xử phạt 56 tổ chức, cá nhân vi phạm. Đồng thời, tăng cường lắp đặt các trạm quan trắc nước mặt, không khí, giám sát liên tục hệ thống khí thải, nước thải tại doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, công tác quy hoạch các khu xử lý chất thải được triển khai đồng bộ. Hiện, tỉnh quy hoạch 5 khu xử lý chất thải rắn tại các huyện Thủ Thừa (200 ha), Thạnh Hóa (40 ha), Đức Huệ (30 ha), Vĩnh Hưng (30 ha) và Cần Giuộc (30 ha), hướng tới mục tiêu xử lý triệt để rác thải sinh hoạt và công nghiệp đến năm 2030.

UBND tỉnh Long An, phát động trồng cây nhân ngày Môi trường thế giới ẢNH: HIỂN HẠO

Năm 2025, Long An đặt ra 5 nhóm giải pháp trọng tâm để giữ vững và nâng cao vị trí trong bảng xếp hạng PGI. Cụ thể là: Tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân về định hướng phát triển xanh, hướng tới mục tiêu quốc gia về phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050; Xử lý triệt để các điểm đen ô nhiễm môi trường, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, giảm phát thải, hạn chế tiếp nhận các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm, ưu tiên các ngành nghề thân thiện với môi trường; Thực hiện điều tra, khảo sát công nghệ sản xuất, xây dựng lộ trình thay thế công nghệ lạc hậu bằng công nghệ hiện đại, ít phát thải; Triển khai kiểm kê khí nhà kính và tham gia cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon; xây dựng mô hình khu công nghiệp xanh, tích hợp các dịch vụ logistics xanh; đồng thời phát triển hệ thống hạ tầng đô thị thân thiện môi trường, thúc đẩy tiêu chuẩn xanh trong xây dựng và giao thông; Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch. Khuyến khích sử dụng tiết kiệm tài nguyên, thúc đẩy các mô hình sản xuất tuần hoàn, ứng dụng năng lượng tái tạo.

Diễn biến Chỉ số xanh tỉnh Long An ẢNH: HIỂN HẠO

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, chia sẻ: "Chúng tôi cam kết tiếp tục duy trì quyết tâm cải thiện PGI, xem đây là chỉ số quan trọng trong quản trị phát triển địa phương. Long An hướng tới xây dựng môi trường sống an toàn, chất lượng và kinh tế xanh vững mạnh. Chúng tôi tin rằng, một Long An xanh, sạch và bền vững chính là điều kiện tiên quyết để thu hút đầu tư chất lượng, khẳng định vị thế của tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam".

Với nền tảng PGI đang được củng cố, Long An đang mở ra một chương mới - nơi phát triển kinh tế song song với gìn giữ tài nguyên, bảo vệ hệ sinh thái và nâng cao chất lượng sống cho người dân.