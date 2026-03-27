Bí thư Đà Nẵng yêu cầu chấm dứt 'làm việc cầm chừng, đùn đẩy trách nhiệm'

Sáng 27.3, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Thành ủy lần thứ 3 (nhiệm kỳ 2025 - 2030) để đánh giá các mặt công tác quý 1, đồng thời nhận diện các điểm nghẽn và đề xuất giải pháp cho thời gian tới.

Theo báo cáo tại hội nghị, kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng ghi nhận mức tăng khá, trong đó giá trị sản xuất xây dựng tăng 28,5%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 12%.

Du lịch tiếp tục khởi sắc với tổng lượt khách lưu trú ước đạt gần 4,2 triệu lượt, tăng 15%; doanh thu dịch vụ lưu trú đạt hơn 4.400 tỉ đồng, tăng 13,5%. Công nghệ thông tin và xuất khẩu phần mềm tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế.

Quang cảnh Hội nghị Thành ủy lần thứ 3 (nhiệm kỳ 2025 - 2030) ẢNH: C.X

Công tác giải ngân vốn đầu tư công được triển khai ngay từ đầu năm, gắn với thúc đẩy giải phóng mặt bằng và các dự án trọng điểm. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 16.867 tỉ đồng, tăng 17,97% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Đáng chú ý, tính đến ngày 20.3, thành phố đã thu hút hơn 58.496 tỉ đồng vốn đầu tư trong nước, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ, cùng với 37,47 triệu USD vốn FDI.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang yêu cầu các đại biểu "phải nhìn nhận thẳng thắn thực tế, không né tránh những điểm nghẽn đang cản trở đà phát triển".

Theo ông, tiến độ một số dự án trọng điểm còn chậm, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Ông cũng chỉ ra thực trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên còn làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu chủ động trong thực thi công vụ. Bên cạnh đó, năng lực dự báo, xử lý thông tin và dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời; việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

Định hướng thời gian tới, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu hội nghị tập trung thảo luận sâu, đánh giá sát thực tiễn, làm rõ nguyên nhân chủ quan của các tồn tại, đồng thời xác định dư địa tăng trưởng và các động lực mới.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, phát biểu khai mạc ẢNH: C.X

Trong đó, cần đưa ra các giải pháp đột phá nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư, rút ngắn thủ tục hành chính, thu hút nhà đầu tư chiến lược và phát triển các ngành mũi nhọn; đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi, gắn với trách nhiệm và tiến độ thực hiện.

Ông Lê Ngọc Quang cũng đề nghị làm rõ những khó khăn trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là ở cơ sở; đánh giá đúng thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức để có giải pháp nâng cao chất lượng.

Ngoài ra, thành phố cần tăng cường xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Các ý kiến tại hội nghị được kỳ vọng sẽ hoàn thiện các giải pháp cụ thể, gắn với trách nhiệm và tiến độ thực hiện, qua đó tạo động lực để thành phố Đà Nẵng đạt mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững trong năm 2026 và các năm tiếp theo.