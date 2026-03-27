Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bí thư Đà Nẵng yêu cầu chấm dứt 'làm việc cầm chừng, đùn đẩy trách nhiệm'

Mạnh Cường
Mạnh Cường
27/03/2026 12:28 GMT+7

Tại Hội nghị Thành ủy sáng 27.3, Bí thư Đà Nẵng Lê Ngọc Quang yêu cầu chấm dứt tình trạng 'làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm' của một bộ phận cán bộ.

Sáng 27.3, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Thành ủy lần thứ 3 (nhiệm kỳ 2025 - 2030) để đánh giá các mặt công tác quý 1, đồng thời nhận diện các điểm nghẽn và đề xuất giải pháp cho thời gian tới.

Theo báo cáo tại hội nghị, kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng ghi nhận mức tăng khá, trong đó giá trị sản xuất xây dựng tăng 28,5%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 12%.

Du lịch tiếp tục khởi sắc với tổng lượt khách lưu trú ước đạt gần 4,2 triệu lượt, tăng 15%; doanh thu dịch vụ lưu trú đạt hơn 4.400 tỉ đồng, tăng 13,5%. Công nghệ thông tin và xuất khẩu phần mềm tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế.

Quang cảnh Hội nghị Thành ủy lần thứ 3 (nhiệm kỳ 2025 - 2030)

Công tác giải ngân vốn đầu tư công được triển khai ngay từ đầu năm, gắn với thúc đẩy giải phóng mặt bằng và các dự án trọng điểm. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 16.867 tỉ đồng, tăng 17,97% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Đáng chú ý, tính đến ngày 20.3, thành phố đã thu hút hơn 58.496 tỉ đồng vốn đầu tư trong nước, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ, cùng với 37,47 triệu USD vốn FDI.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang yêu cầu các đại biểu "phải nhìn nhận thẳng thắn thực tế, không né tránh những điểm nghẽn đang cản trở đà phát triển".

Theo ông, tiến độ một số dự án trọng điểm còn chậm, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Ông cũng chỉ ra thực trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên còn làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu chủ động trong thực thi công vụ. Bên cạnh đó, năng lực dự báo, xử lý thông tin và dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời; việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

Định hướng thời gian tới, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu hội nghị tập trung thảo luận sâu, đánh giá sát thực tiễn, làm rõ nguyên nhân chủ quan của các tồn tại, đồng thời xác định dư địa tăng trưởng và các động lực mới.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, phát biểu khai mạc

Trong đó, cần đưa ra các giải pháp đột phá nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư, rút ngắn thủ tục hành chính, thu hút nhà đầu tư chiến lược và phát triển các ngành mũi nhọn; đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi, gắn với trách nhiệm và tiến độ thực hiện.

Ông Lê Ngọc Quang cũng đề nghị làm rõ những khó khăn trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là ở cơ sở; đánh giá đúng thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức để có giải pháp nâng cao chất lượng.

Ngoài ra, thành phố cần tăng cường xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Các ý kiến tại hội nghị được kỳ vọng sẽ hoàn thiện các giải pháp cụ thể, gắn với trách nhiệm và tiến độ thực hiện, qua đó tạo động lực để thành phố Đà Nẵng đạt mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận