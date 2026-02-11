Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: Cần 3 câu hỏi cốt lõi cho mỗi nghị quyết

Chiều 11.2, HĐND TP.Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề).

Thước đo niềm tin của nhân dân

Phát biểu tại kỳ họp, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của kỳ họp trong bối cảnh thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới sau sáp nhập đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Kỳ họp lần này không chỉ nhằm thảo luận, quyết định kịp thời các cơ chế, chính sách tạo cơ sở pháp lý cho tổ chức thực hiện, mà còn là dịp tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026, cả trước và sau sáp nhập. Qua đó, xác định rõ định hướng, trọng tâm và những đột phá cần thiết trong giai đoạn mới.

Một góc trung tâm TP.Đà Nẵng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Lê Ngọc Quang cho rằng nhìn lại nhiệm kỳ qua, HĐND tỉnh Quảng Nam và HĐND TP.Đà Nẵng (cũ) đã bám sát chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả. Đây là nền tảng quan trọng để HĐND TP.Đà Nẵng mới tiếp tục kế thừa, phát huy vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Ông Lê Ngọc Quang khẳng định, hầu hết các nghị quyết của HĐND thành phố đã kịp thời cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phù hợp thực tiễn và có tính khả thi cao, được cử tri và nhân dân đồng thuận. Nhiều nghị quyết mang tính đặc thù đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và an sinh xã hội.

Hoạt động giám sát, khảo sát ngày càng đi vào chiều sâu; giám sát chuyên đề, giám sát kiến nghị cử tri, các phiên giải trình được tổ chức bài bản, hiệu quả. Phương thức tổ chức kỳ họp có nhiều đổi mới; công tác chuẩn bị chặt chẽ, khoa học, bảo đảm tính pháp lý và nguồn lực thực hiện.

Tiền đề cho nhiệm kỳ mới

Nhấn mạnh yêu cầu trong giai đoạn mới, Bí thư Thành ủy khẳng định HĐND không chỉ là cơ quan ban hành nghị quyết mà phải là trung tâm kiến tạo chính sách, dẫn dắt phát triển và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân.

Dẫn tinh thần Đại hội XIV của Đảng với yêu cầu "phát triển nhanh nhưng bền vững; đổi mới mạnh mẽ nhưng giữ vững ổn định; hoàn thiện thể chế phải đi trước một bước", ông Lê Ngọc Quang đề nghị HĐND thành phố phải nâng cao chất lượng quyết sách, đổi mới phương thức hoạt động, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo cao nhất.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang phát biểu tại kỳ họp thứ 6 ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Để hiện thực hóa khát vọng phát triển Đà Nẵng trở thành cực tăng trưởng quan trọng của cả nước, Bí thư Thành ủy đề nghị HĐND thành phố phải nâng cao chất lượng quyết sách, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo tối cao.

Ông đặt ra yêu cầu khắt khe: Mỗi nghị quyết khi ban hành phải trả lời được ba câu hỏi cốt lõi: Đúng chủ trương chưa? Sát thực tiễn chưa? Có đi vào cuộc sống hay không?. Trên tinh thần đó, HĐND thành phố cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tư duy và phương thức hoạt động, với phương châm: "Tư duy mới - Tầm nhìn xa - Hành động quyết liệt - Hiệu quả thực chất".

Theo Bí thư Thành ủy trong chiến lược phát triển quốc gia, Đà Nẵng không chỉ là trung tâm của miền Trung mà còn là cực tăng trưởng quan trọng của cả nước. Vì vậy, HĐND thành phố cần phát huy vai trò tiên phong, đi trước, mở đường trong đổi mới tư duy, cải cách thể chế và quản trị hiện đại.

"Một nhiệm kỳ với nhiều nỗ lực và dấu ấn đang khép lại, mở ra chặng đường mới với yêu cầu và kỳ vọng cao hơn. Thành công của HĐND TP.Đà Nẵng chính là thước đo niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ và chính quyền thành phố", ông Lê Ngọc Quang nhấn mạnh.